Доброго вечора, ми з Сумщини: председатель ОВА показал, как тракторы тягают танки
11 марта 2022 , 21:09Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Украинские защитники продолжают завладевать техникой врага. Некоторым оккупантам придется стать жертвой своего же оружия.
Отважные украинские защитники активно увеличивают количество трофейной вражеской техники. По возможности после ремонта она превращается в орудие борьбы с орками.
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Тракторы тянут танки
Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий показал, как тракторы тянут трофейный танк.
Доброго вечора, ми із Сумщини!
– подписал он колоритное видео.
Тракторы тянут танк: колоритное видео и фото
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