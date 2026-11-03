"Добропольская мясорубка": военный рассказал о потерях противника

3 ноября российские войска на Добропольском направлении продолжают нести огромные потери в живой силе. В полосе обороны бригады "Рубеж" ежесуточно гибнут не менее 40 захватчиков.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш. По его словам, противник пытается продвигаться на квадроциклах и мотоциклах, активно пользуясь туманом, чтобы проникнуть в населенный пункт Доброполье.

Бешеный натиск и "одноразовая" пехота

В полосе обороны украинской бригады действуют до шести подразделений и соединений противника, в частности подразделения морской пехоты РФ. Захватчики регулярно стягивают новые резервы и пытаются давить непрерывными волнами.

Натиск просто бешеный, и мы делаем все для того, чтобы противник не продвигался. Мы уничтожаем противника ежедневно. За последний месяц в полосе обороны нашей бригады ни разу не было меньше сорока "двухсотых" россиян. То есть ежедневно противник теряет сорок военнослужащих,

– подчеркнул военный.

По наблюдениям офицера, до позиций Сил обороны добирается примерно лишь один оккупант из трех, тогда как остальные гибнут по дороге. Сами россияне называют этот участок фронта "добропольской мясорубкой". При этом лишь около 10% штурмовиков РФ имеют качественную подготовку и способны сбивать дроны, тогда как остальные 90% служат "одноразовой" пехотой, которую посылают в бой часто даже без брони и оружия.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш о ситуации возле Доброполья: видео

Ранее на Добропольском направлении командование РФ отказывало бойцам в госпитализации и вынуждало возвращаться к штурмам раненых солдат с неизвлеченными осколками.