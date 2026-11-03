"Добропільська м'ясорубка": військовий розповів про втрати ворога

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш. За його словами, противник намагається просуватися на квадроциклах і мотоциклах, активно користуючись туманом для спроб зайти в населений пункт Добропілля.

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Шалений натиск та "одноразова" піхота

У смузі оборони української бригади діє до шести підрозділів і з'єднань противника, зокрема підрозділи морської піхоти РФ. Загарбники регулярно стягують нові резерви та намагаються тиснути безперервними хвилями.

Натиск шалений просто, і ми робимо все для того, щоб противник не просувався. Ми знищуємо противника щоденно. За останній місяць менше сорока "двохсотих" росіян у смузі оборони нашої бригади не було ні разу. Тобто щодня противник втрачає сорок військовослужбовців– підкреслив військовий.

За спостереженнями офіцера, до позицій Сил оборони доходить приблизно лише один окупант із трьох, тоді як решта гине дорогою. Самі росіяни називають цей відтинок фронту "добропільська м'ясорубка". При цьому лише близько 10% штурмовиків РФ мають якісну підготовку та здатні збивати дрони, тоді як решта 90% служать "одноразовою" піхотою, яку посилають у бій часто навіть без броні та зброї.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш про ситуацію біля Добропілля: відео

Раніше на Добропільському напрямку командування РФ відмовляло бійцям у госпіталізації та змушувало повертатися на штурми поранених солдатів із невитягнутими осколками.