Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон демонстрируют значительные результаты. В то же время в начале операции российских добровольцев казалось, что она продлится минимум несколько дней. Однако рейд продолжается уже в течение недели.

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Отбиваются без кадыровцев

Кажется, что после прошлого прорыва границы добровольцами в мае 2023 года, россияне выучат "уроки", подтянут больше ресурсов, тяжелую технику. Поэтому вероятность нового рейда добровольцев считалась нулевой.

Россияне почти неделю не могут справиться с этой проблемой. К тому же добровольцев значительно меньше, чем рассказывала российская пропаганда. Их количество 100 – максимум 200 бойцов, и их уже седьмой день подряд вся российская силовая машина не может побороть,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

В то же время после неудачного мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года российские власти значительно вооружили росгвардию. Она якобы получила тяжелую технику, танки, бронеавтомобили. Также россияне имеют пограничную службу, войска ФСБ. И все это им не помогает.

Из этого получается вывод, что у россиян нет профессиональных сил, которые могут справиться с таким рейдом. Все такие силы участвуют в боевых действиях на территории Украины. Мы видим, как добровольцам противостоит росгвардия и срочники. А вот кадыровцев в обороне Белгородской и Курской областей нет,

– отметил Ступак.

Обратите внимание! Бойцы Сибирского батальона сообщили, что 17 марта вошли в Горьковское в Гайворонском районе Белгородской области и захватили здание местной администрации. Вместе с ними в операции участвовали добровольцы Чеченской республики Ичкерия.

В то же время россияне для нейтрализации добровольцев привлекали тяжелую технику, артиллерию, авиацию, с которой сбрасывали КАБы, расстреливали из танков дома на собственной территории. Однако результата не достигли.

"Сейчас операция продолжается. Возможно хотелось, чтобы продвижение было более значительным и добровольцы уже были за Белгородом. Однако то, что рейд продолжается уже неделю, – это действительно серьезный результат", – отметил Иван Ступак.

Операция российских добровольцев продолжается: важное