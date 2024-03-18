Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон демонструють значні результати. Водночас на початку операції російських добровольців здавалось, що вона триватиме щонайменше кілька днів. Проте рейд триває вже впродовж тижня.

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Відбиваються без кадирівців

Здавалося, що після минулого прориву кордону добровольцями у травні 2023 року, росіяни вивчать "уроки", підтягнуть більше ресурсів, важку техніку. Тому імовірність нового рейду добровольців вважалася нульовою.

Росіяни майже тиждень не можуть впоратися з цією проблемою. До того ж добровольців значно менше, ніж розповідала російська пропаганда. Їхня кількість 100 – щонайбільше 200 бійців, і їх вже сьомий день поспіль вся російська силова машина не може побороти,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Водночас після невдалого заколоту Євгенія Пригожина в червні 2023 року російська влада значно озброїла росгвардію. Вона нібито отримала важку техніку, танки, бронеавтомобілі. Також росіяни мають прикордонну службу, війська ФСБ. І все це їм не допомагає.

З цього виходить висновок, що у росіян немає професійних сил, які можуть впоратися з таким рейдом. Всі такі сили беруть участь у бойових діях на території України. Ми бачимо, як добровольцям протистоїть росгвардія та строковики. А от кадирівців в обороні Бєлгородської та Курської областей немає,

– зауважив Ступак.

Зверніть увагу! Бійці Сибірського батальйону повідомили, що 17 березня увійшли до Горьківського у Гайворонському районі Бєлгородської області та захопили будівлю місцевої адміністрації. Разом з ними в операції брали участь добровольці Чеченської республіки Ічкерія.

Водночас росіяни для нейтралізації добровольців залучали важку техніку, артилерію, авіацію, з якої скидали КАБи, розстрілювали з танків будинки на власній території. Проте результату не досягли.

"Наразі операція триває. Можливо хотілось, щоб просування було значнішим і добровольці вже були б за Бєлгородом. Проте те, що рейд продовжується вже тиждень, – це дійсно серйозний результат", – наголосив Іван Ступак.

Операція російських добровольців триває: важливе