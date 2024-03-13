В этом убежден политтехнолог Михаил Шейтельман. В разговоре с 24 Каналом он отметил, что россияне уже пропустили момент бунта.

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Удастся ли сбросить Путина

По словам Шейтельмана, Владимир Путин узурпировал власть в 2011 – 2012 годах, когда менял одиозного Дмитрия Медведева. Тогда его партия "Единая Россия" полностью проиграла выборы и были выданы фальшивые результаты.

"А потом Путин проиграл выборы, но был назначен президентом в качестве проходимца. И именно тогда у россиян была возможность все это свергнуть, остановить, выходить на майдан. Можно было сбросить Путина в 2011 – 2012 годах. Сегодня это никак невозможно, особенно мирными протестами. Все надежды на легион "Свобода России", – сказал он.

Особую роль играет российское окружение, которое делится на горячих сторонников Путина, которые лично приезжали на оккупированные территории, одевали военную форму и являются легитимными военными целями, считает Шейтельман. И тех, кто этого не делал.

"С ними можно какой-то диалог вести, но там, не у нас. Эти из условной оппозиции могут как-то договариваться", – предположил политтехнолог.

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