У цьому переконаний політтехнолог Михайло Шейтельман. У розмові з 24 Каналом він зазначив, що росіяни вже пропустили момент бунту.

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Чи вдасться скинути Путіна

За словами Шейтельмана, Владімір Путін узурпував владу у 2011 – 2012 роках, коли змінював одіозного Дмітрія Медведєва. Тоді його партія "Єдіная Росія" повністю програла вибори і були видані фальшиві результати.

"А потім Путін програв вибори, але був призначений президентом у якості пройдисвіта. І саме тоді в росіян була можливість все це повалити, зупинити, виходити на майдан. Можна було скинути Путіна у 2011 – 2012 роках. Сьогодні це ніяк неможливо, особливо мирними протестами. Всі надії на легіон "Свобода Росії", – сказав він.

Особливу роль відіграє російське оточення, яке ділиться на палких прихильників Путіна, які особисто приїздили на окуповані території, одягали військову форму і є легітимними військовими цілями, вважає Шейтельман. І тих, хто цього не робив.

"З ними можна якийсь діалог вести, але там, не у нас. Ці з умовної опозиції можуть якось домовлятися", – припустив політтехнолог.

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