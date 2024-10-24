Видели ужасы, которые творила Россия, – командир Интернационального Легиона о мотивации бойцов

В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины созданы четыре отдельных Интернациональных Легиона. Туда входят добровольцы из разных стран мира, например, во втором Легионе представлены более 30 национальностей.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник, командир 2-го Интернационального Легиона Руслан Мирошниченко, добавив, что все бойцы являются мотивированными. Многие из них присоединились сразу после начала полномасштабного вторжения.

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Как происходит служба в подразделении

Российская пропаганда рассказывает, что добровольцы якобы приезжают в Украину воевать только за деньги. На самом деле это не так. Люди, которых интересовал только заработок, уже давно отказались от службы. Остаются те, кто действительно мотивированы.

Они увидели ужасы, преступления, которые творила Россия: Буча, Ирпень, Мариуполь и другие города. Поэтому не могли сидеть дома, остаться в стороне от нашей борьбы, поэтому присоединились,

– рассказал Руслан Мирошниченко.

Сейчас во втором Легионе представлены бойцы из Западной Европы США, Австралии, Новой Зеландии. Многие из Латинской Америки. Интересно, что они откровенно говорят, что приехали воевать, потому что устали от влияния России в их странах.

Второй Легион с июня 2023 года воюет на Восточном направлении – это Донецкая область. Боевое крещение подразделение прошло в Серебрянском лесу. Бойцы, которые воюют бок о бок с украинцами, показали себя очень достойно. Подразделение смогло держать полноценный район обороны.

Новые добровольцы до сих пор приходят в Легион. В нем представлены почти все англоязычные страны мира. Поток людей большой, у всех разный опыт. Но, конечно, бойцы проходят соответствующие учебные программы, чтобы воевать и побеждать.