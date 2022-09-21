Рада рассмотрит законопроект о добровольном воинском учете женщин на ближайшем заседании

Парламентарии готовятся рассмотреть законопроект № 6482 о добровольном воинском учете женщин. Произойдет это уже на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.

Как известно, ранее Комитет нацбезопасности и обороны в первом чтении одобрил этот законопроект.

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Члены комитета решили, несмотря на то, что этот вопрос, в первую очередь, касается приказов Министерства обороны, а не закона, поддержать добровольность военного учета женщин, предложив парламенту вариант законодательных изменений.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Но в то же время для Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

С 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала только с согласия.

С 1 октября женщины ряда профессий должны будут встать на военный учет. В этой связи распространилось мнение о возможном запрете на выезд за границу. Маляр подчеркнула, что никаких ограничений не предусмотрено.

Что этому предшествовало

Еще в конце 2021 года в Украине был создан перечень специальностей и профессий женщин, которые должны стать на учет военнообязанных. Женщины должны были в течение 2022 года написать соответствующее заявление и предоставить пакет документов. Однако на этом фоне разгорелся немалый скандал. Еще тогда Маляр объяснила, что никто не будет забирать женщин в армию.

Это не мобилизация и военный призыв. Речь идет только об обновлении системы военного учета,

– подчеркнула она.

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