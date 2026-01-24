Дочь Келлога Моббс заявила, что Трампу дают "плохие советы"

Ночная массированная комбинированная атака России на Украину 24 января, произошедшая сразу после пятничной трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Это наглядно демонстрирует истинные намерения Москвы. Дочь Кита Келлога, президент благотворительного фонда The Weatherman Foundation Меган Моббс призвала президента США Дональда Трампа наконец отреагировать.

Смотрите также Келлог раскритиковал Путина и заявил, что надеется на мир ко Дню Независимости Украины

Как Моббс прокомментировала ночной обстрел Украины?

Меган Моббс в интервью DW заявила, что Трамп принимает решения опираясь на информацию, которую ему предоставляют советники. Она считает, что те дают президенту "плохие советы".

Мнение, что Трамп прорабатывает каждую разведку, каждый кусок информации, которую получает ежедневно – это чушь. Поэтому я и говорю, что он получает плохие советы. Но каждый раз, когда что-то такое происходит, например саммит на Аляске, он понимает: "Ой, возможно это неправда, что дом Путина на самом деле не был целью для удара дрона". И это делает его все более агрессивным,

– говорит она.

В то же время Моббс напомнила, что санкции при нынешней администрации в США строже, чем были при прежней, а также при Трампе позволили обмен разведданными для ударов по России.

Она отреагировала на новую волну жестоких российских ударов риторическим вопросом – когда действия Кремля окончательно разозлят президента США Дональда Трампа настолько, что он начнет активно помогать жертве агрессии.

Моббс убеждена: этой атакой Владимир Путин фактически дал ответ Трампу, который до сих пор склонен верить в якобы стремление российского лидера к завершению войны.

В то же время она сомневается, что такой демонстративный шаг со стороны потенциального участника "Совета мира" заставит Трампа пересмотреть свою позицию.

"Учитывая то, что переговоры в Абу-Даби продолжаются, трудно не воспринимать это как сигнал о намерениях России относительно мира. Я перестала гадать, когда такое поведение настолько разозлит президента (Трампа, – 24 Канал), что он решит удвоить усилия и оказать существенную помощь Украине", – написала Меган Моббс.

