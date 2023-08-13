Дочке не было и месяца: Россия убила семью на Херсонщине, 12-летний сын умер в больнице
Источник:Игорь Клименко
Россия обстреляла село Широкая Балка в Станиславской общине Херсонской области. Оккупанты из артиллерии убили целую семью.
Вытащить из-под завалов живым удалось только 12-летнего мальчика. К сожалению, Кремль убил семейную пару и их маленькую дочь.
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Что известно об ужасной трагедии в Херсонской области
Глава Министерства внутренних дел рассказал, что в Широкой Балке в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб местный житель и семья: муж, жена и их дочь, которая родилась только 23 дня назад.
12-летний сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое,
– объяснил Клименко.
К сожалению, уже в 13:04 Херсонская областная прокуратура сообщила, что 12-летний мальчик умер в больнице.
"Вражеский снаряд унес жизни двоих детей и их родителей. В результате российских обстрелов по состоянию на 13:00 погибли семь гражданских лиц", – уточнили в прокуратуре.
Россия убила семью в Херсонской области / Фото Игоря Клименко и Херсонской прокуратуры
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Игорь Клименко заявил, что еще 12 прилетов было в Станиславе. Там погибли двое мужчин и ранена одна женщина (ей оказывают медицинскую помощь).
"Террористы добровольно никогда не прекратят убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Другого они не понимают", – заявил министр.Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибших.
Семью убил один снаряд
Херсонская областная прокуратура заявила, что начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
По данным следствия, 13 августа около 10:00 российские военные совершили массивный обстрел населенных пунктов Станиславской общины области. В результате попадания вражеских снарядов в частные дома погибли шесть гражданских лиц,
– заявили в прокуратуре.
К сожалению, один вражеский снаряд унес жизни трех членов одной семьи: супругов и их месячной дочери. В тяжелом состоянии из-под завалов достали еще одного мальчика. Он находится в больнице.
Кроме того, там вспыхнули, по меньшей мере, четыре частных дома, враг обстрелял также населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. Там 5 раненых, однако данные уточняются.
Россия убивает украинских детей
- Ювенальные прокуроры сообщили, что по состоянию на утро 13 августа 2023 года с начала полномасштабного вторжения Россия забрала жизни 500 детей, еще более 1 097 – получили ранения различной степени тяжести.
- Больше всего детей пострадали в Донецкой области – 485. Далее в Харьковской – 298, Киевской – 129, Херсонской – 118, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 94, Черниговской – 71, Луганской – 67.
- Однако прокуроры объяснили, что, к сожалению, данные не окончательны. Ведь они продолжают работать, чтобы установить количество погибших и раненых в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.