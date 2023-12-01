Однако все будет зависеть, прежде всего, от того, как на женщину отреагирует российское общество. Об этом 24 Каналу рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан, объяснив, что на его реакцию будут опираться российские элиты во время подготовки к выборам 2024 года.
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К чему готовят россиян
За последнее время в России все больше начинает фигурировать Екатерина Тихонова – дочь Владимира Путина. Раньше такой медийной активности у нее не было.
До этого он ее скрывал. Когда Путин руководил процессами, вообще скрывал всех своих последователей. А сейчас такое впечатление, что кто-то другой принимает решение по информационному потоку,
– заметил Роман Свитан.
Привычка демонстрировать своих родственников обществу у русских испокон веков. Она и перешла на Кавказ, где активно продвигают в массы сынов кавказских лидеров.
"Те, кто управляет процессами в России, а это уже, вероятно, не Путин, могут такую версию преемника попробовать в информационном поле. Они могут делать подобные вбросы, чтобы получить обратную реакцию общества, сканируют "температуру", чтобы в дальнейшем принимать решения на президентских выборах в России", – объяснил Свитан.
Россиянам хотят показать какого-нибудь претендента на замену Путину и проследить за их реакцией. Если Тихонова понравится российскому обществу – ее может ожидать судьба отца.
Роман Свитан о частом появлении дочери Путина: смотрите видео
"Если будет положительный отзыв на какую-либо из предложенных кандидатур, то "коллективный Путин", состоящий из нескольких десятков влиятельных олигархов, может принять решение о назначение преемника. А этот (Путин – 24 Канал), скажет, что устал и уходит, или что-нибудь подобное", – подытожил Свитан.
Что известно о Екатерине Тихоновой
- В издании Bloomberg сообщили, что Россия стремится расширить свое политическое и экономическое влияние на страны Африки Для этого якобы привлекли дочь Владимира Путина – Екатерину Тихонову. Она является участником стратегии России по сближению с африканскими странами.
- Кроме того, в конце ноября 2023 г. появилась информация, что фонд Екатерины Тихоновой "Иннопрактика" приобрел долю у группы компаний "Геоскан". Это крупнейший производитель беспилотников в России. В июне 2023 года Украина наложила санкции на эту компанию, ведь она производит товары двойного назначения.
- Еще в 2022 году немецкие спецслужбы выяснили, что Екатерина Тихонова жила на деньги из российского бюджета, ни в чем себе не отказывая. Она очень часто бывала и жила за границей в сопровождении президентской охраны, а также использовала административные самолеты, час полета на которых стоит около 10 тысяч евро.