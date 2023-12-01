Однако все будет зависеть, прежде всего, от того, как на женщину отреагирует российское общество. Об этом 24 Каналу рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан, объяснив, что на его реакцию будут опираться российские элиты во время подготовки к выборам 2024 года.

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К чему готовят россиян

За последнее время в России все больше начинает фигурировать Екатерина Тихонова – дочь Владимира Путина. Раньше такой медийной активности у нее не было.

До этого он ее скрывал. Когда Путин руководил процессами, вообще скрывал всех своих последователей. А сейчас такое впечатление, что кто-то другой принимает решение по информационному потоку,

– заметил Роман Свитан.

Привычка демонстрировать своих родственников обществу у русских испокон веков. Она и перешла на Кавказ, где активно продвигают в массы сынов кавказских лидеров.

"Те, кто управляет процессами в России, а это уже, вероятно, не Путин, могут такую версию преемника попробовать в информационном поле. Они могут делать подобные вбросы, чтобы получить обратную реакцию общества, сканируют "температуру", чтобы в дальнейшем принимать решения на президентских выборах в России", – объяснил Свитан.

Россиянам хотят показать какого-нибудь претендента на замену Путину и проследить за их реакцией. Если Тихонова понравится российскому обществу – ее может ожидать судьба отца.

Роман Свитан о частом появлении дочери Путина: смотрите видео

"Если будет положительный отзыв на какую-либо из предложенных кандидатур, то "коллективный Путин", состоящий из нескольких десятков влиятельных олигархов, может принять решение о назначение преемника. А этот (Путин – 24 Канал), скажет, что устал и уходит, или что-нибудь подобное", – подытожил Свитан.

Обратите внимание! Президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года. Официально Владимир Путин еще не объявил о намерении снова баллотироваться. Однако ожидают, что об этом он сообщит на "Прямой линии" – ежегодном мероприятии, в ходе которого президент России отвечает на вопросы россиян.

Что известно о Екатерине Тихоновой