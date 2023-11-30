Россия конкурирует с США, Китаем и ЕС за влияние на континенте. Поэтому Кремль стремится к более тесным связям со странами Глобального Юга.

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Цифровая экспертиза России

Чиновников из около трех десятков африканских стран пригласили в Москву в следующем месяце, чтобы встретиться с российскими ИТ-специалистами и инвесторами, предлагающими цифровые услуги, направленные на улучшение управления.

Как пишет издание Bloomberg, проект поддерживается центром "Иннопрактика", входящим в Фонд национального интеллектуального развития, генеральным директором которого является младшая дочь Путина Екатерина Тихонова.

Кремлевский диктатор расширяет свою деятельность в Африке, поскольку Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга. Это Россия делает для того, чтобы противостоять влиянию санкций США и Европы из-за начавшейся в Украине войны.

С помощью продвижения своего цифрового опыта в сферах, начиная от кибербезопасности до государственных услуг и электронного голосования, Россия может получить преимущество в конкуренции с Китаем, США и Европейским Союзом за влияние на континенте.

Справка! Глава Кремля очень тщательно охраняет частную жизнь 37-летней Тихоновой и ее старшей сестры Марии Воронцовой и публично не признавал, что они его дочери. США, Европейский Союз и Великобритания ввели санкции против обеих женщин в апреле прошлого года из-за войны Путина в Украине.

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