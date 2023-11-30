Росія конкурує з США, Китаєм, ЄС за вплив на континенті. Тому Кремль прагне тісніших зв'язків з країнами Глобального Півдня.

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Цифрова експертиза Росії

Посадовців із близько трьох десятків африканських країн запросили до Москви наступного місяця, щоб зустрітися з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами, які пропонують цифрові послуги, спрямовані на покращення управління.

Як пише видання Bloomberg, проєкт підтримується центром "Іннопрактика", що входить до Фонду національного інтелектуального розвитку, генеральним директором якого є молодша дочка Путіна Катерина Тихонова.

Кремлівський диктатор розширює свою діяльність в Африці, оскільки Кремль прагне тісніших зв'язків із країнами глобального Півдня. Це Росія робить для того, аби протистояти впливу санкцій США та Європи через війну, яку вона розпочала в Україні.

За допомогою просування свого цифрового досвіду у сферах, починаючи від кібербезпеки до державних послуг і електронного голосування, Росія може отримати перевагу в конкуренції з Китаєм, США та Європейським Союзом за вплив на континенті.

Довідка! Очільник Кремля дуже ретельно охороняє приватне життя 37-річної Тихонової та її старшої сестри Марії Воронцової і публічно не визнавав, що вони його дочки. США, Європейський Союз і Велика Британія ввели санкції проти обох жінок у квітні минулого року через війну Путіна в Україні.

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