Однак усе залежатиме насамперед від того, як на жінку відреагує російське суспільство. Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан, пояснивши, що на його реакцію опиратимуться російські еліти під час підготовки до виборів 2024 року.
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До чого готують росіян
За останній час у Росії все більше починає фігурувати Катерина Тихонова – донька Владіміра Путіна. Раніше такої медійної активності у неї не було.
До цього він її приховував. Коли Путін керував процесами, то взагалі приховував всіх своїх послідовників. А зараз таке враження, що хтось інший ухвалює рішення по інформаційному потоці,
– зауважив Роман Світан.
Звичка демонструвати своїх родичів суспільству у росіян споконвіку. Вона ж і перейшла на Кавказ, де активно просувають в маси синів кавказьких лідерів.
"Ті, хто керує процесами в Росії, а це вже, ймовірно, не Путін, можуть таку версію наступника спробувати в інформаційному полі. Вони можуть робити подібні вкиди, щоб отримати зворотну реакцію суспільства, сканують "температуру", щоб надалі приймати рішення на президентських виборах у Росії", – пояснив Світан.
Росіянам хочуть показати якогось претендента на заміну Путіну і простежити за їхньою реакцією. Якщо Тихонова сподобається російському суспільству – на неї може очікувати доля батька.
Роман Світан про часту появу доньки Путіна: дивіться відео
"Якщо буде позитивний відклик на якусь із запропонованих кандидатур, то "колективний Путін", який складається з кількох десятків впливових олігархів, може прийняти рішення про призначення наступника. А цей (Путін – 24 Канал), скаже, що втомився та йде чи щось подібне", – підсумував Світан.
Що відомо про Катерину Тихонову
- У виданні Bloomberg повідомили, що Росія прагне розширити свій політичний та економічний вплив на країни Африки. Для цього нібито залучили дочку Владіміра Путіна – Катерину Тихонову. Вона є учасницею стратегії Росії зі зближення з африканськими країнами.
- Крім того, наприкінці листопада 2023 року з'явилася інформація, що фонд Катерини Тихонової "Иннопрактика" придбав частку у групи компаній "Геоскан". Це найбільший виробник безпілотників у Росії. У червні 2023 року Україна наклала санкції на цю компанію, адже вона виготовляє товари подвійного призначення.
- Іще у 2022 році німецькі спецслужби з'ясували, що Катерина Тихонова жила на гроші з російського бюджету, ні в чому собі не відмовляючи. Вона дуже часто бувала та жила за кордоном у супроводі президентської охорони, а також використовувала адміністративні літаки, година польоту на яких коштує близько 10 тисяч євро.