Однак усе залежатиме насамперед від того, як на жінку відреагує російське суспільство. Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан, пояснивши, що на його реакцію опиратимуться російські еліти під час підготовки до виборів 2024 року.

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До чого готують росіян

За останній час у Росії все більше починає фігурувати Катерина Тихонова – донька Владіміра Путіна. Раніше такої медійної активності у неї не було.

До цього він її приховував. Коли Путін керував процесами, то взагалі приховував всіх своїх послідовників. А зараз таке враження, що хтось інший ухвалює рішення по інформаційному потоці,

– зауважив Роман Світан.

Звичка демонструвати своїх родичів суспільству у росіян споконвіку. Вона ж і перейшла на Кавказ, де активно просувають в маси синів кавказьких лідерів.

"Ті, хто керує процесами в Росії, а це вже, ймовірно, не Путін, можуть таку версію наступника спробувати в інформаційному полі. Вони можуть робити подібні вкиди, щоб отримати зворотну реакцію суспільства, сканують "температуру", щоб надалі приймати рішення на президентських виборах у Росії", – пояснив Світан.

Росіянам хочуть показати якогось претендента на заміну Путіну і простежити за їхньою реакцією. Якщо Тихонова сподобається російському суспільству – на неї може очікувати доля батька.

Роман Світан про часту появу доньки Путіна: дивіться відео

"Якщо буде позитивний відклик на якусь із запропонованих кандидатур, то "колективний Путін", який складається з кількох десятків впливових олігархів, може прийняти рішення про призначення наступника. А цей (Путін – 24 Канал), скаже, що втомився та йде чи щось подібне", – підсумував Світан.

Зверніть увагу! Президентські вибори у Росії мають відбутися 17 березня 2024 року. Офіційно Владімір Путін іще не оголосив про намір балотуватися знову. Однак очікують, що про це він повідомить на "Прямій лінії" – щорічному заході, під час якого президент Росії відповідає на запитання росіян.

Що відомо про Катерину Тихонову