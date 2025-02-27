Не смогу вернуться в старую жизнь, – дочь старейшей роженицы Украины готовится к суду

Дочь старейшей роженицы Украины Валентины Подвербной собирается судиться с матерью. Нынешняя попечительница Анны Подвербной Елена Ятченко говорит, что девочка начала нормальную жизнь.

Между тем биологическая мать ребенка желает вернуть ее себе или сдать в интернат, только чтобы девочка не жила в попечительницы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Анне исполнилось 14, и она будет участвовать в суде

У Валентины Подвербной ребенка отобрали, но родительские права еще не лишились.

Еще весной 2023 года девочка в соцсетях пожаловалась на свою мать: она якобы оскорбляла ее, повреждала одежду, запрещала элементарные гигиенические процедуры и не создала нормальные санитарные условия для проживания, после чего государственные службы посетили квартиру Подвербных и забрали ребенка.

После пребывания некоторое время в реабилитационном центре, у Анны появилась официальная попечительница.

Девочка проживает в Чернигове, Ей недавно исполнилось 14 лет. Она впервые в жизни отпраздновала свой день рождения с подругами и красивым тортом.

Вскоре суд в очередной раз будет решать ее судьбу, а именно будет ли она проживать с нынешней попечительницей, или со своей матерью. Учитывая свой возраст, ребенок теперь сможет участвовать в судебных заседаниях.

В суде, утверждает попечительница, девочка выразит желание не возвращаться к Валентине Подвербной.

"Я уверена, что когда судья, который будет рассматривать мое дело, увидит все хорошее, что произошло со мной за последний год и сравнит с тем, как было раньше, меня не смогут вернуть, ибо это будет бесчеловечно. Я еще недостаточно понимаю всю эту судебную систему, но я думаю, что если человек судья, она самый лучший человек, потому что иначе как ей могли доверить решать судьбу других. Я верю, что все будет хорошо и я хочу, чтобы все это скорее закончилось",– процитировала Елена девочку.

Ребенок просит свою мать дать возможность жить спокойно

Мама, я знаю, что ты меня вряд ли поймешь, но я хочу обратиться к тебе. Я хочу верить, что ты действительно желаешь мне добра. Если это действительно так, то признай, что тебе со мной тяжело. Мы не можем жить вместе. Я очень хочу, чтобы ты это осознала и приняла и не огорчалась из-за этого. Я много страдала и я не желаю страданий тебе,

– передала Елена Ятченко слова, которые Анна хотела выразить своей матери.

Попечительница добавила, что иногда девочка не прочь видеться с Валентиной. А соседи самой старшей матери в Украине говорят, что действительно видели такие встречи.

"Я хочу, чтобы мы поняли друг друга и договорились. Конечно, мы будем с тобой встречаться, я не против этого, но жить вместе мы не можем. У каждого человека есть свой запас сил и энергии, нервов, и я понимаю, что у тебя он недостаточен, чтобы воспитывать меня. А я не смогу вернуться в старую жизнь, в котором крики, ссоры, беспорядок и все то, от чего я убежала", – добавила девочка.

Она говорит, что если вернется в Подвербную, то не сможет себя реализовать, а мысли о возвращении ее "тяжелые и стрессовые", и она этого очень боится.

Ты знаешь, что можешь поступать неправильно, и мне от этого очень больно. Теперь мне хорошо. Я наконец нашла покой и имею дом, где мне тепло и уютно. Здесь я спокойна и здесь у меня есть желание жить. Свое будущее я представляю именно здесь, рядом с Еленой. И это не потому, что я выбрала между тобой и ею, на самом деле выбор стоял жить или умереть. Я не могла больше жить с тобой и я попросила о помощи,

– процитировала попечительница 14-летнюю Анну.

Ребенок свою биологическую мать просит услышать, и если женщина любит своего ребенка, дать ей возможность жить спокойно.

Девочка рассказала, что хочет получить образование и помогать Валентине, когда станет взрослой.

Что говорит попечительница Елена Ятченко

В службе по делам ребенка говорят, что не имеют претензий к исполнению опекуном обязанностей.

Сама же Елена Ятченко считает, что Анна "будет обречена", если вернется в старую семью.

Я хочу, чтобы суд как можно быстрее поставил в этом деле точку и дал возможность Ане жить спокойной жизнью. Она только начала нормально жить,

– сказала она.

С Валентиной Подвербной она общается редко, потому что женщина агрессивно относится к попечительнице.

"Я ей спокойно рассказываю, как живет ее дочь: что мы делали, куда мы ходили, что мы видели, куда ездили, какие у нее успехи. Я ей рассказываю и хотела бы, чтобы она спокойно общалась со своей дочерью. Чтобы просто спокойно общалась, не говорила неприятные вещи, не использовала нецензурную брань. Дело в том, что иногда она ведет себя сдержанно, но это бывает очень редко", – добавила Елена.

Она также рассказала, что самая старшая мать Украины покупает "некие странные книги", где "написано в какой день можно ругаться, а у какой нельзя этого делать", поэтому бывает, что женщина ведет себя мирно.

Был один день, когда она вела себя тихо и мирно. И я была удивлена, что она избегает конфликтов, а она сказала, что сегодня нельзя ссориться, потому что так книга пишет,

– сказала Ятченко.

Она считает, что Валентина Подвербная не может дать ребенку должное воспитание и условия жизни.

Валентина Подвербная также готовится в суд

79-летняя Валентина Подвербная готовится в суд. Недавно даже ездила в Киев и пыталась встретиться с президентом.

"У меня сейчас очень сложная ситуация, у меня ничего не выходит. Когда я родила Аню, то для меня это была большая радость, сейчас это для меня великая драма. Прошу журналистов приходить на суд", – заявила Подвербная.

Женщина утверждает, что улучшила бытовые условия в квартире: выбросила мебель, частично сделала ремонт.

Аня ко мне не приходит. Я не хочу, чтобы она жила у Ятченко, пусть лучше идет в интернат. Есть хороший интернат. Я хочу, чтобы она еще год жила в интернате. Хочу, чтобы ее сдали туда. Если она будет в интернате, то я смогу ее свободно посещать и что-нибудь покупать ей,

– добавила Валентина.

Женщина говорит, что видит ребенка только в молитвенном доме, куда Анна приходит с Еленой, но там Валентине, по ее словам, становится плохо.

"Видела дочь давно, в прошлом году. Не видела дочь и в день рождения. У меня был сломанный телефон. Я не позвонила по телефону и не поздравила. Ребенка ко мне не привели. Но подарок я купила – мандарины, яблоки", – сказала Валентина Подвербная.