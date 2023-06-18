Дочь бежала со всех ног к папе, посетившему выпускной: трогательное видео

В июне, когда одиннадцатиклассники всех школ должны беззаботно праздновать свой выпускной, дети больше всего мечтают о возвращении самых родных с фронта. Желанной встречи с отцом, который ушел воевать, как только началась полномасштабная война, дождалась одна из выпускниц.

Когда девушка получила известие, что на праздник пришел ее папа – она со всех ног побежала встречать его. Трогательное видео события выпускница опубликовала на своей странице в соцсети Тикток.

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Слез не могла сдержать не только выпускница

На видео видно, как по дороге с девушкой хотела поздороваться ее одноклассница. Однако выпускница не обратила на нее никакого внимания. Ведь к воротам уже подходил ее отец, в объятия которого девушка хотела упасть больше всего.

Буквально за секунду к ней присоединилась, вероятно, и мама девушки, а затем подошла и совсем крохотная дочь защитника.

Вот моя мечта и сбылась,

– коротко подписала видео автор.

Вместе с дочерью воина Украины слез от встречи не могли удержать и другие пользователи соцсети, о чем они сообщили в комментариях под видео. Кроме того, они пожелали, чтобы все встретили своих самых дорогих, а также призывали ценить моменты, когда родные рядом.

Прокомментировал событие и экс-замглавы МВД Украины Антон Геращенко. 18 июня он поздравил всех отцов с Днем отца.

С Днем отца всех родителей! Пусть каждый ребенок дождется своего родного человека дома живым и здоровым!

– написал он.

Дочь смогла станцевать с папой

Вскоре девушка опубликовала и следующее видео, где с папой на школьном дворе станцевала на выпускной. В нем она отметила, что мечтала об этом моменте, а также поблагодарила папу за все.

Благодарю тебя за все, папа. Я мечтала с тобой станцевать на выпускной. Спасибо, что ты был рядом в этот день и все годы моей жизни,

– трогательно написала выпускница.

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