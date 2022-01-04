Дочери Медведчука аннулировали визу в Швейцарию: известна причина
Источник:"Обозреватель"
Стало известно, почему дочери Виктора Медведчука и крестнице Путина аннулировали визу в Швейцарию. Ведь документы страна поначалу выдала.
Информацию об этом рассказал сам нардеп от ОПЗЖ и кум Владимира Путина. Об этом стало известно 3 января.
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Визу дочери Медведчука и Марченко отменили из-за санкций
Власти Швейцарии аннулировали учебную визу для дочери нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. Выяснилось, что это произошло из-за санкций,
– говорится в сообщении.
Ведь санкции против политика были введены на Западе и в Украине. В частности, их ввели в Штатах в марте 2021 года за "подрыв безопасности, стабильности и территориальной целостности Украины".
В то же время по статье "финансирование терроризма" ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины. Тогда санкции ввели из-за расследования по поставке угля с оккупированных территорий.
Именно они заблокировали активы, ввели ограничения торговых операций и прекратили выполнение экономических и финансовых обязательств политика и ввели другие ограничения.
Кратко об отмене визы дочери Медведчука и крестнице Путина
- Виктор Медведчук заявил, что его дочери Швейцария аннулировала визу буквально за два дня до начала занятий в сентябре.
- По данным СМИ, говорится о 17-летней дочери Медведчуке и Марченко Дарине, которая приходится крестницей Владимиру Путину и Светланы Медведевой – жены третьего президента России Дмитрия Медведева.
- Рассказывая об аннулировании визы, кум Путина заявил, что такие действия якобы свидетельствуют о внешнем управлении Соединенных Штатов и Запада. Против этого он вроде бы и выступает.
- Однако журналист Денис Казанский отметил: "То есть люди, которые рассказывают нам, что враждебный Запад хочет нас поработить и евроинтеграция Украине не нужна, сами свое будущее и благополучие своих детей связывают исключительно с Западом".