Дочери Путина вернулись: зачем глава Кремля показал их публике

Российский диктатор Владимир Путин больше не скрывает своих дочерей. Мария Воронцова и Екатерина Тихонова появились на широкую публику на международном экономическом форуме 8 июня в Петербурге. Такой их публичный выход может сигнализировать как минимум о двух вариантах, для чего это делается.

Существует вероятность, что глава Кремля таким образом готовит правопреемниц или же укрепляет в глазах россиян образ президента "с традиционными семейными ценностями". Такое мнение высказал 24 Каналу директор аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, отметив, что шутки о Северной Корее могут стать вполне реальными для России в будущем.

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"Он много выбирал, называли и Патрушева, и Собянина, кто там только не должен был быть его правопреемником. Сегодня в российской системе много разных чисток, возможно, Путин устал искать варианты среди приближенных, но не родственников и вот перешел к новой стратегии. Понять, что это и для чего, мы сможем в проекте года, или двух-трех, когда будет больше демонстраций этих дочерей и их медийных проявлений", – заметил Бронжуков.

На что указывает появление дочерей Путина

Это психологическая проблема Путина скрывать свою семью, не называть имен своих дочерей. Однако вполне возможно, что резко изменить поведение по болезненной теме диктатора заставило желание укрепить свой образ среди российского общества. Артем Бронжуков озвучил, что в Кремле постоянно проводят срезы настроений россиян, социологические опросы, чтобы понять, каким Путина хотят видеть избиратели.

Очевидно, то, что он прятал свою семью много лет, вызвало определенные недоразумения и неприятие со стороны российского патриархального общества, которое хотело видеть своего диктатора рядом с родственниками, женой, как будто у него все, как у всех,

– предположил директор аналитического центра "Политика".

Влияет ли на политситуацию появление дочерей Путина

Аналитик считает, что на политическую ситуацию в России публичное появление дочерей Путина не имеет существенного влияния. А вот решения, которые российский диктатор принимает по кадровым изменениям в российском правительстве и Минобороны – наоборот.

"Интересный момент, Путин ни одного из чиновников, которые "зигуют" и кричат о "сво", героях Донбасса, не приблизил, а очень часто они даже подпадают под чистки и их отправляют губернаторами, как вот Алтайского края, самого бедного в России. Путин таких пропагандистов считает интеллектуально ограниченными, кроме медийных площадок им реальной власти не дают", – подытожил Бронжуков.

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