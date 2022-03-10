Договариваются о возможности эвакуации людей из разбомбленных Ахтырки, Тростянца и Лебедина

Украинские власти сейчас договариваются о возможности эвакуации людей из некоторых разбомбленных городов Сумщины. Предварительно говорится об Ахтырке, Тростянце и Лебедине.

Соответствующее сообщение опубликовал глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий. Об этом он написал ночью на 10 марта.

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Власти договариваются о коридорах на Сумщине

В настоящее время ведутся переговоры, чтобы была возможность сделать эвакуацию из других городов Сумщины, в частности Ахтырки, Тростянца и Лебедина, которые страдают от российских оккупантов. Мы сделаем все возможное, чтобы это удалось,

– написал Живицкий.

Глава Сумской ОВА заявил, что говорил с министром инфраструктуры Александром Кубраковым относительно оказания помощи, и сейчас ищут дополнительный транспорт для эвакуации людей.

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