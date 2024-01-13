Мы не просто можем запросить технику, мы точно ее получим, – ОП о соглашении с Британией

Риши Сунак и Владимир Зеленский 12 января подписали соглашение о безопасности. В Офисе Президента отметили, что она предусматривает предоставление Украине необходимого вооружения в случае повторного нападения России.

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква в эфире телемарафона объяснил, что получит Украина от этого соглашения. По его словам, оно предусматривает, в частности, предоставление нашему государству необходимого вооружения, передает 24 Канал.

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Больше не нужно будет просить об оружии

Он отметил, что в договоре четко прописано, что в течение 24 часов с момента нового нападения России Украина может обратиться в Великобританию за консультацией. В них она может запросить определенное вооружение и технику и получить их.

По словам Игоря Жовквы, консультации будут проходить относительно того, как Великобритания может помочь нашему государству в нескольких измерениях: в море, в воздухе, на суше и в киберпространстве. Также они будут касаться того, какое именно вооружение нужно. Речь и о дальнобойном оружие, и о танках, и об авиации. В договоре четко указано, что и где будет сделано, заверил он.

Журналисты уточнили, сможем ли мы в течение 24 часов пригласить любую технику, и можно ли будет просить о подкреплении – британских солдат. На что заместитель главы ОП отметил, что о военных речи не идет, а только о технике.

Мы не просто можем запросить (определенное – 24 Канал) количество техники, мы уверены, что мы ее получим. Сегодня премьер-министр Сунак сказал: "Вам не придется больше просить, требовать, призывать. Вы точно знаете, какой объем вы получите",

– подчеркнул Игорь Жовква.

В то же время он уточнил, что в сделке невозможно изложить конкретный объем вооружения и техники. Кроме того, есть некоторые моменты, которые, заверил он, нельзя фиксировать в открытом соглашении.

Обратим внимание, что соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией содержит 9 частей. Речь идет о сфере применения, обороне и безопасности, невоенной безопасности, политическом сотрудничестве, фискальной поддержке, восстановлении и отстроении, гуманитарном сотрудничестве, реформах, сотрудничестве на случай предстоящего вооруженного нападения.