Россия и Беларусь готовятся заключить договор о гарантиях безопасности

Россия согласилась заключить с Беларусью договор о гарантиях безопасности. Такое предложение МИД России принял Путин.

Гарантии безопасности будут действовать в рамках так называемого Союзного государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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О чем договорились Россия и Беларусь

Российский лидер Владимир Путин распорядился принять предложение МИД России и подписать с Беларусью договор о гарантиях безопасности.

Он будет действовать в рамках Союзного государства, которое ранее белорусский и российский диктаторы решили сформировать.

Содержание договора пока не разглашается. МИД России разрешили вносить незначительные изменения в него.

Также из распоряжения Путина следует, что договор следует подписать на "высшем уровне". Соответственно его, условно вскоре подпишут сами лидеры стран.



Текст распоряжения Путина / Фото российских СМИ

Напоминаем, Александр Лукашенко заявил о желании разместить ракету "Орешник" на территории Беларуси. Он восхитился ее мощностью и заявил, что она улучшит обороноспособность "Союзного государства".