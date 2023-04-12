Зеленский предлагает разорвать соглашение и больше не хранить секреты Беларуси

Владимир Зеленский предложил прекратить действие соглашения с Беларусью о взаимном обеспечении защиты государственных секретов. Речь идет о двустороннем международном соглашении.

Его Украина и вражеское государство подписали 19 февраля 2004 года. Верховная Рада ратифицировала соглашение 19 октября 2005 года.

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Что известно об инициативе Президента Украины

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о прекращении соглашения между Украиной и Беларусью о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.

Документ № 0197 внесли в Раду 12 апреля 2023 года. По состоянию на 15:18 12 апреля на сайте Верховной Рады нет ни текста проекта закона, ни сопроводительных документов.

Однако проект закона уже передали на рассмотрение руководству парламента.

Что известно о соглашении между Украиной и Беларусью

Соглашение между Украиной и Беларусью о взаимном обеспечении защиты государственных секретов было подписано в Киеве 19 февраля 2004 года при президентстве Виктора Ющенко.

После ратификации соглашения 19 октября 2005 года Киев и Минск должны были обеспечить взаимную защиту государственных секретов.