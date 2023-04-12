Її Україна та ворожа держава підписали у 19 лютого 2004 року. Верховна Рада ратифікувала угоду 19 жовтня 2005 року.

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Що відомо про ініціативу президента України

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про припинення дії угоди між Україною та Білоруссю про взаємне забезпечення захисту державних секретів.

Документ № 0197 внесли у Раду 12 квітня 2023 року. Станом на 15:18 12 квітня на сайті Верховної Ради немає ані тексту проєкту закону, ані супровідних до нього документів.

Однак проєкт закону вже передали на розгляд керівництву парламенту.

Що відомо про угоду між Україною та Білоруссю

Угоду між Україною та Білоруссю про взаємне забезпечення захисту державних секретів підписали в Києві 19 лютого 2004 року за президентства Віктора Ющенка.

Після ратифікації угоди 19 жовтня 2005 року Київ та Мінськ мали забезпечити взаємний захист державних секретів.

Зверніть увагу! 10 квітня Верховна Рада України припинила дію двох угод з Росією та однієї з Білоруссю. Представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук написав, що Кабмін припинив угоду з Мінськом про співробітництво в галузі технічного захисту інформації.