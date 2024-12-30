"Нежизнеспособный": Лавров заявил, что Россия отменит мораторий на ракеты средней и малой дальности

В России собираются отменить мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности, способных нести ядерный заряд. Вооружение указанного класса может атаковать на расстоянии от 500 до 5500 километров.

Таким решением, говорят в России, выразили свое недовольство аналогичными действиями США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова росСМИ.

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В России говорят, что мораторий на размещение РСМД нежизнеспособен

Лавров заявил, что США "проигнорировали предостережения со стороны России и Китая" и начали разворачивать вооружения указанного класса "в различных регионах мира".

России придется отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, сегодня он практически нежизнеспособен и от него придется отказаться,

– цитирует Лаврова одно из пропагандистских изданий.

На этом фоне глава российского МИД вспомнил об "испытаниях в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Днепру в конце ноября.

Справочно. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) был подписан в 1987 году в Вашингтоне между США и СССР. Он действовал до 2019 года, когда Штаты заявили о размещении Россией ракетной системы 9M729. В том же году МИД России официально подтвердил о прекращении договора. При этом россияне отрицают, что ракеты 9M729 имеют дальность выше 500 километров.