Договор по ископаемым, отношения с США и ход переговоров: Зеленский сделал ряд заявлений
Владимир Зеленский рассказал детали соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. Также он высказался об отношениях с США и ходе переговоров.
Так, 26 февраля состоялся преспидхид Президента Украины. Что заявил Зеленский, читайте далее в материале 24 Канала.
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Заявления Зеленского
Владимир Зеленский отметил, что соглашение предусматривает создание совместного украино-американского фонда. Говорить о деньгах пока рано, потому что это рамочное соглашение. Что важно – вы не будете ничего туда возмещать, 50% от доходов, новых лицензий и т.д. будет идти в фонд, в котором Украина будет партнером. Уже следующие договоры будут говорить о том, в каком формате будет это партнерство. В то же время во время брифинга президент отметил, что в соглашении нет пункта о том, что на каждый доллар США Украина должна платить два. Он назвал этот пункт бессмысленным. Зеленский также говорит, что в документе нет ни 500 миллиардов долларов долга, ни 350, ни 100. Главное для президента было то, чтобы "мы не были должниками". "Я не верну и 10 центов долга в этом соглашении с США", – сказал Зеленский. Президент сказал, что в вопросе об отправке миротворцев в Украину важную роль будет играть позиция США, количество стран, которые готовы предоставить свои войска, а также их численность. "Мы делаем шаги в этом направлении. У нас пока есть разное видение по количеству", – отметил Зеленский. Впрочем, он отметил, что главное – двигаться к результату. В то же время президент выразил сомнение в том, что Россия имеет настоящее желание прекратить войну. И именно поэтому "мы верим в нашу армию, и это будет одной из главных гарантий безопасности", добавил он. Поэтому я сохраню в любом случае максимальный количественный состав Вооруженных сил, который нужен Украине для защиты ее интересов, Владимир Зеленский опроверг, что он будет лететь в Соединенные Штаты в пятницу, 28 февраля. В то же время как украинская, так и американская стороны работают над тем, чтобы принять в Вашингтоне украинского лидера. Он отметил, что очень хочет осуществить визит в США. В частности, украинский лидер заявил, что для него важно услышать от США о помощи для Украины, что она будет "не потом, а сейчас" и не будет остановлена". В рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины" и то что меня брифинговали чиновники – это появилось в 10 пункте. Важно, что это есть. Я это почитаю и соглашение чиновники предлагают подписывать министрам, По словам президента, окончательный вариант соглашения "неплохо оценивают наши чиновники, считают, что он может работать". Глава государства отметил, что еще не видел всего текста договоренностей. "Главные вопросы, которые поднимал именно я – они там звучат очень неплохо. Команды действительно поработали – и украинцы, и американцы. Главное для меня было, что мы не являемся должниками. В соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам", – рассказал политик. Владимир Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласовано "рамочное соглашение" по ископаемым, которое не требует ратификации. В нем также нет положений о Фонде в 500 миллиардов долларов и полной собственности США, речь идет именно о "совладении".
Зеленский очертил детали фонда Украины и США
– указал президент.
– заверил Зеленский.
Зеленский сказал, едет ли в США 28 февраля
В соглашении с США упомянуты гарантии безопасности
– сказал президент Украины.
Зеленский о конечном варианте соглашения с США
Владимир Зеленский отметил, что соглашение предусматривает создание совместного украино-американского фонда. Говорить о деньгах пока рано, потому что это рамочное соглашение.
Что важно – вы не будете ничего туда возмещать,
50% от доходов, новых лицензий и т.д. будет идти в фонд, в котором Украина будет партнером. Уже следующие договоры будут говорить о том, в каком формате будет это партнерство.
В то же время во время брифинга президент отметил, что в соглашении нет пункта о том, что на каждый доллар США Украина должна платить два. Он назвал этот пункт бессмысленным. Зеленский также говорит, что в документе нет ни 500 миллиардов долларов долга, ни 350, ни 100. Главное для президента было то, чтобы "мы не были должниками".
"Я не верну и 10 центов долга в этом соглашении с США", – сказал Зеленский.
Президент сказал, что в вопросе об отправке миротворцев в Украину важную роль будет играть позиция США, количество стран, которые готовы предоставить свои войска, а также их численность.
"Мы делаем шаги в этом направлении. У нас пока есть разное видение по количеству", – отметил Зеленский. Впрочем, он отметил, что главное – двигаться к результату.
В то же время президент выразил сомнение в том, что Россия имеет настоящее желание прекратить войну. И именно поэтому "мы верим в нашу армию, и это будет одной из главных гарантий безопасности", добавил он.
Поэтому я сохраню в любом случае максимальный количественный состав Вооруженных сил, который нужен Украине для защиты ее интересов,
Владимир Зеленский опроверг, что он будет лететь в Соединенные Штаты в пятницу, 28 февраля. В то же время как украинская, так и американская стороны работают над тем, чтобы принять в Вашингтоне украинского лидера.
Он отметил, что очень хочет осуществить визит в США. В частности, украинский лидер заявил, что для него важно услышать от США о помощи для Украины, что она будет "не потом, а сейчас" и не будет остановлена".
В рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины" и то что меня брифинговали чиновники – это появилось в 10 пункте. Важно, что это есть. Я это почитаю и соглашение чиновники предлагают подписывать министрам,
По словам президента, окончательный вариант соглашения "неплохо оценивают наши чиновники, считают, что он может работать". Глава государства отметил, что еще не видел всего текста договоренностей.
"Главные вопросы, которые поднимал именно я – они там звучат очень неплохо. Команды действительно поработали – и украинцы, и американцы. Главное для меня было, что мы не являемся должниками. В соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам", – рассказал политик.
Владимир Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласовано "рамочное соглашение" по ископаемым, которое не требует ратификации. В нем также нет положений о Фонде в 500 миллиардов долларов и полной собственности США, речь идет именно о "совладении".