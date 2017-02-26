Договор по ископаемым, отношения с США и ход переговоров: Зеленский сделал ряд заявлений

Владимир Зеленский рассказал детали соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. Также он высказался об отношениях с США и ходе переговоров.

Так, 26 февраля состоялся преспидхид Президента Украины. Что заявил Зеленский, читайте далее в материале 24 Канала.

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Заявления Зеленского