В Раде предлагают расторгнуть договор аренды с УПЦ МП относительно Почаевской лавры

Верховная Рада зарегистрировала проект обращения к правительству. В документе говорится о расторжении с УПЦ МП аренды по сооружениям Почаевской Успенской лавры.

Народный депутат Наталья Пипа выступила одним из инициаторов обращения. Она сообщила, на каком этапе процесс.

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Что известно о прекращении договора с УПЦ МП по Лавре

… Гуманитарный комитет единогласно поддержал мое постановление о расторжении договора с МП в Почаевской лавре!

– написала Пипа.

Следует объяснить, что говорится о проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Кабмин о расторжении с УПЦ МП договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры.

В документе отметили, что Почаевская лавра:

является источником "русского мира" на территории ставропигиального монастыря в Украине;

в юрисдикции Украинской Православной церкви московского патриархата стала "форпостом антиукраинских сил и центром межконфессионального противостояния и раздора".

Народные депутаты Украины апеллировали к закону Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Он определяет, что:

культовое здание и имущество в госсобственности могут передаваться в поочередное пользование двум или более религиозным общинам по их взаимному согласию;

без согласия – государственный орган определяет порядок пользования имуществом, заключив с каждым сообществом отдельный договор.

Однако нардепы напомнили, что митрополит УПЦ МП Онуфрий запретил своим попам поочередно проводить богослужения.

Также депутаты отметили, что это решение имеет значительный общественный запрос, ведь на сайте Офиса Президента собирают подписи с требованием расторгнуть договор о Почаевской лавре и запретить деятельность УПЦ МП.

Более того, Тернопольская ОВА уже обращалась к премьеру, председателям Верховной Рады, СБУ, Генпрокурору, чтобы вернуть сооружения Почаевской лавры в государственную собственность и расследовать деятельность священников УПЦ МП.

В Минкульте объяснили ситуацию

В ответ на запрос Hromadske в Минкульте рассказали, что оперативное управление Почаевской лаврой осуществляет Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник. По его данным, в договоре от 2003 года говорится о бесплатное пользование сооружениями Почаевской лавры. То есть, это не договор аренды.

Согласно закону об аренде государственного и коммунального имущества от 2019 года, нельзя передавать такое имущество в безвозмездное пользование или заем. Однако в законе не прописаны конкретные действия по договорам безвозмездного пользования.

Так, договоры безвозмездного пользования, заключенные до вступления в силу закона, сохраняют свою силу и продолжают действовать до момента окончания срока, на который они были заключены,

– заявили в Минкульте.

Там также объяснили, что в состав памятников Лавры входят 6 объектов:

Успенский собор;

Троицкий собор;

Монастырские кельи;

Архиерейский дом;

колокольня;

надвратный корпус.

По данным Минкульта, другие постройки, которыми пользуется религиозная организация Свято-Успенская Почаевская лавра УПЦ МП в Почаеве, не входят в состав заповедника.

Всего в комплекс Почаевской лавры входит 18 построек.

Передача Почаевской лавры: что известно