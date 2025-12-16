Это может быть ловушка: политолог объяснил, что скрывают договоренности США и России по Донбассу

Россияне заговорили о возможности создания демилитаризованной зоны на Донбассе, где не будет присутствовать оккупационная армия. Однако там якобы будет находиться Росгвардия и российская полиция. Можно предположить, что предварительно Россия и США уже обсудили такой вариант развития событий.

Об этом отметил в разговоре с 24 Каналом политолог Владимир Фесенко, рассказав, что "предложение" России о якобы создании демилитаризованной на Донбассе является их бонусом для американцев. Он объяснил, насколько "прочным" является сегодняшний тандем России и США по войне в Украине.

Важно Демилитаризованная зона, выборы, гарантии безопасности: что предлагают Украине и возможно ли это принять

Какие выгоды могут получить США от мирного соглашения?

"Трамп хитрит. У американцев с россиянами уже, вероятно, были предварительные договоренности по созданию "свободной экономической зоны", – объяснил политолог.

США и Россия, по его мнению, могут планировать заниматься там, например, добычей полезных ископаемых, ведь на Донбассе есть некоторые месторождения редкоземельных металлов.

Стоит знать. Владимир Зеленский заявил, что россияне стремятся захватить весь Донбасс, а Украина это никогда не примет. Поэтому США пытаются найти компромисс, и они обсудили с россиянами вопрос создания "свободной экономической зоны". В то же время оккупанты называют ее "демилитаризованной зоной".

Хотя США и Россия были и остаются исторически геополитическими соперниками, но, как считает Фесенко, сейчас им выгодно договориться. Каждая сторона имеет свои расчеты, планы, и они пытаются обмануть друг друга.

Американцы хотят получить свои выгоды. Их бизнес подход очень заметен в этой мирной сделке, с которой они хотят получить собственные бонусы – плату за свое посредничество. Они будут в деньгах, которые пойдут, в частности, на восстановление Украины. А часть их, как планируется, получит Россия, и там также будет учтен процент США. Это будут совместные российско-американские проекты. Среди других бонусов – Запорожская АЭС и "свободная экономическая зона",

– отметил политолог.

Однако договоренность о "свободной экономической зоне" может оказаться ловушкой, именно потому, что россияне планируют, что ее будет контролировать российская полиция и Росгвардия, которая является частью вооруженных сил России. Она, по словам политолога, имеет на вооружении бронетехнику, тяжелое оружие, а это не может быть связано с демилитаризованной зоной, которой планируют объявить Донбасс.

Поэтому очень важно четко прописать в договоренностях, каким будет статус демилитаризованной зоны, кто ее будет контролировать, как она будет администрироваться,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Хотя, он добавил, что в полностью или частично разрушенных населенных пунктах почти не осталось жителей. В то же время в Славянске и Краматорске не было активных боевых действий, и поэтому именно на них претендуют россияне. К тому же это фактически укрепрайоны, которые укрепляют украинские позиции.

Как проходят мирные переговоры?