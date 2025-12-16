Это может быть ловушка: политолог объяснил, что скрывают договоренности США и России по Донбассу
- Россия предлагает создание демилитаризованной зоны на Донбассе, но с присутствием Росгвардии и полиции, что может быть ловушкой.
- США и Россия, по словам политолога, могут иметь договоренности об экономической зоне на Донбассе, в частности для добычи полезных ископаемых.
Россияне заговорили о возможности создания демилитаризованной зоны на Донбассе, где не будет присутствовать оккупационная армия. Однако там якобы будет находиться Росгвардия и российская полиция. Можно предположить, что предварительно Россия и США уже обсудили такой вариант развития событий.
Об этом отметил в разговоре с 24 Каналом политолог Владимир Фесенко, рассказав, что "предложение" России о якобы создании демилитаризованной на Донбассе является их бонусом для американцев. Он объяснил, насколько "прочным" является сегодняшний тандем России и США по войне в Украине.
Какие выгоды могут получить США от мирного соглашения?
"Трамп хитрит. У американцев с россиянами уже, вероятно, были предварительные договоренности по созданию "свободной экономической зоны", – объяснил политолог.
США и Россия, по его мнению, могут планировать заниматься там, например, добычей полезных ископаемых, ведь на Донбассе есть некоторые месторождения редкоземельных металлов.
Стоит знать. Владимир Зеленский заявил, что россияне стремятся захватить весь Донбасс, а Украина это никогда не примет. Поэтому США пытаются найти компромисс, и они обсудили с россиянами вопрос создания "свободной экономической зоны". В то же время оккупанты называют ее "демилитаризованной зоной".
Хотя США и Россия были и остаются исторически геополитическими соперниками, но, как считает Фесенко, сейчас им выгодно договориться. Каждая сторона имеет свои расчеты, планы, и они пытаются обмануть друг друга.
Американцы хотят получить свои выгоды. Их бизнес подход очень заметен в этой мирной сделке, с которой они хотят получить собственные бонусы – плату за свое посредничество. Они будут в деньгах, которые пойдут, в частности, на восстановление Украины. А часть их, как планируется, получит Россия, и там также будет учтен процент США. Это будут совместные российско-американские проекты. Среди других бонусов – Запорожская АЭС и "свободная экономическая зона",
– отметил политолог.
Однако договоренность о "свободной экономической зоне" может оказаться ловушкой, именно потому, что россияне планируют, что ее будет контролировать российская полиция и Росгвардия, которая является частью вооруженных сил России. Она, по словам политолога, имеет на вооружении бронетехнику, тяжелое оружие, а это не может быть связано с демилитаризованной зоной, которой планируют объявить Донбасс.
Поэтому очень важно четко прописать в договоренностях, каким будет статус демилитаризованной зоны, кто ее будет контролировать, как она будет администрироваться,
– подчеркнул Владимир Фесенко.
Хотя, он добавил, что в полностью или частично разрушенных населенных пунктах почти не осталось жителей. В то же время в Славянске и Краматорске не было активных боевых действий, и поэтому именно на них претендуют россияне. К тому же это фактически укрепрайоны, которые укрепляют украинские позиции.
Как проходят мирные переговоры?
Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о создании на Донбассе "свободной экономической зоны". Он сказал, что сейчас очень сложная ситуация и он не хочет это комментировать. Трамп добавил, что "многие люди хотят, чтобы это сработало". Однако он сам стремится лишь к тому, чтобы "остановить смерть 25 тысяч человек в месяц".
В то же время помощник Владимира Путина Юрий Ушаков предположил возможность формирования на Донбассе "демилитаризованной зоны", которую должны контролировать россияне – силами полиции и Росгвардии.
Также издание Le Monde распространило информацию, что Украина якобы готова согласиться на создание "демилитаризованной зоны" на Донбассе, которую должны контролировать международные силы. Однако советник президента Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг эту информацию и отметил, что она была изложена некорректно и с неправильным переводом.