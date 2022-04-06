Доказательств более чем достаточно, – Лещенко о фейках России по зверствам в Буче

Украинский журналист Сергей Лещенко снова провел брифинг, на котором прокомментировал очередные фейки российской пропаганды.

В частности, Лещенко заявил, что государство-агрессор в последние дни использует самые разные способы поставить под сомнение жестокие зверства российских захватчиков в городах Киевской области, которые снова контролирует Украина, информирует 24 канал.

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Россия распространяет фейки о Буче

Сергей Лещенко добавил, что версии врага по поводу событий на Киевщине меняются, а главная цель этого жонглирования – вызвать подозрение к информации от Украины, международных наблюдателей и журналистов. Он напомнил, что массовые убийства были обнаружены в городе Буча и добавил, что российский след был подтвержден международной правозащитной организацией Human Rights Watch. Однако Россия все еще пытается убедить весь мир в своей непричастности.

И выпустила (Россия – ред.) целую стаю спикеров, которые пытаются засорить информационные просторы своими сообщениями,

– рассказал журналист.

Лещенко подчеркнул, что все заявления России разбиваются об доказательства, которые предоставило авторитетное издание New York Times. Речь идет об анализе спутниковых снимков из Бучи, подтверждающих следующее: тела, снятые во время первой второй декады марта, совпадают с теми телами, которые были сняты на видео после освобождения города.

Спутниковые снимки подтверждают, что эти убийства произошли во время оккупации Бучи российской армией,

– подчеркнул Лещенко.

Однако Россия больше всего стремится подвергнуть сомнению все факты. В частности, государство-агрессор стало использовать те же методы, которые были в его арсенале после сбития малазийского боинга в небе над Донбассом. По словам Лещенко, враг старается:

Сергей Лещенко подчеркнул, что доказательств причастности россиян к этим преступлениям предостаточно, а их версии не выдерживают никакой критики и являются еще одним доказательством того, что Украина говорит правду.

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