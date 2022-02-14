Доказательства довольно очевидны, – Джонсон о том, что Россия таки планирует вторжение

Борис Джонсон заявил, что Россия планирует вторжение в Украину. По его словам, доказательства являются достаточно очевидными.

Премьер-министр Великобритании отметил, что кроме сосредоточения войск на границах есть и "другие признаки, которые свидетельствуют о серьезной подготовке" нападения. Об этом он сообщил во время визита в Шотландию.

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Это очень, очень опасная, сложная ситуация, но еще есть время, чтобы Путин отступил. Министр обороны Бен Уоллес был прав, сказав, что Запад должен быть единственным против российской агрессии,

– сказал Борис Джонсон.

Глава британского правительства подчеркнул, что союзники "должны быть сильными, решительными и едиными". По его словам особенно важно проявить единый фронт, когда речь идет об экономических санкциях.

Войска России возле Украины: коротко

Алексей Резников проинформировал, что у наших границ расположены примерно 140 тысяч российских военных. Однако, по словам министра обороны, там нет ударных групп.

Курт Волкер заявил, что в Украине есть 200 тысяч военных и 400 тысяч резервистов. Если Россия осмелится напасть, Киев сделает так, чтобы она заплатила очень высокую цену за свои действия.

Валерий Залужный отметил, что война заставила украинскую армию измениться. Наши Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

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