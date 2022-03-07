Прилагаем все усилия, – Кулеба о закрытии неба над Украиной

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев делает все возможное, чтобы небо над Украиной закрыли. Также дипломаты усиленно работают над тем, чтобы украинцы получили как можно больше противозенитного оружия.

Как сообщил глава МИД, вопрос "закрытого неба" – очень трудный и щепетильный. Поэтому давать прогнозы или обещания он не принялся.

По теме Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Мы прилагаем все усилия, – Кулеба

Я прокомментирую его, когда буду на 100% уверен и в его успешном решении. Мы прилагаем для этого все усилия,

– сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что преимущество Украины в небе, какими бы средствами оно ни было достигнуто, это один из ключевых факторов для победы. Пока страны-партнеры думают о закрытии неба, дипломаты работают над тем, чтобы Украине досталось как можно больше вооружения. Речь идет о противозенитных ракетных комплексах.

Это позволит сбивать как можно больше российских самолетов и вертолетов. Сейчас, добавил Кулеба, у украинских военных все больше успехов в использовании этого оружия.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.