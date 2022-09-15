Главного алкоблогера россии снова "расплющило" из-за Украины в НАТО

В Украине презентовали основные тезисы гипотетического будущего "Киевского договора безопасности", который в будущем мог бы послужить основой гарантий безопасности для Украины.

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Но интересно, что наиболее оживленную реакцию этот не подписанный и не сформированный окончательно документ вызвал у димона медведева – главного алкоблогера рашки.

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Он (в присущей манере) опубликовал целый опус, в котором вывел какую-то корреляцию этого документа с "5 статьей НАТО".

Конечно, чрезмерное употребление алкоголя помешало димону внимательно изучить опубликованные в СМИ материалы, увидев, что этот гипотетический договор – это несколько иное. Он не является альтернативой НАТО. Более того, в нем четко позиционируется сохранение курса Украины на вступление в НАТО.

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Результаты работы группы Расмуссена – Ермака, изложенные в опубликованных инициативах, можно рассматривать как промежуточный документ на пути вступления Украины в НАТО, а также как дополнение к базовым документам НАТО. В частности, в контексте гарантий сохранения санкций против рашки до момента, пока та не расплатится репарациями за агрессию против Украины. А также участие Запада в развитии военно-промышленного комплекса Украины.

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Но показательно, как от этого "плющит" нашего димона. Сама возможность защиты Украины вызывает истерику у кремлевских карликов. Как и признание и закрепление этой возможности на международном уровне.

Очевидно, эти психопаты рассматривают само словосочетание "безопасность Украины" как опасность для себя. И это открывает дополнительные вопросы о возможностях безопасности Украины в мире, где продолжает существовать путинский недорейх.

Должны признать: безопасность мира лучше всего гарантировалась бы отсутствием одного психопатического, ненормального и неадекватного государства. И речь как раз о рашке.

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