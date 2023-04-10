Сколько еще в Украине будет дождь: когда прекратятся осадки

Украину снова накрыли дожди. В воскресенье в части областей даже прошли сильные грозы. Тем временем синоптики предупреждают, что на этой неделе тоже будет дождь.

Как долго еще будут лить дожди, рассказывает 24 Канал. Кстати, пока читаете прогноз, не забудьте приготовить свои зонтики.

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Дожди еще будут: прогноз Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, 10 – 13 апреля в большинстве областей Украины временами небольшие и умеренные дожди. В Карпатах опять же с мокрым снегом. Впрочем, в понедельник на Юге, а во вторник на Западе и Севере без существенных осадков.

Кстати, согласно карте, размещенной на сайте Укргидрометцентра, ориентировочно дожди будут минимум до 14 апреля. Более того, в четверг и пятницу ожидаются грозы.

Ориентировочный прогноз погоды на 14 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

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Прогноз от Игоря Кибальчича

Своим прогнозом на вторую неделю апреля поделился и Игорь Кибальчич. Синоптик рассказал, когда изменится погода.

Дождливая и теплая погода в начале недели сменится преимущественно сухой и прохладной ближе к выходным,

– отметил Кибальчич.

Также синоптик добавил, что в первой половине недели развитие циклона над акваторией Черного моря повлечет за собой дожди в большинстве областей Украины. Впрочем, уже ближе к выходным в северо-восточной части Европы будет мощный антициклон. Благодаря этому осадков станет гораздо меньше. Так что уже на выходные, 15 – 16 апреля, существенных осадков уже не предвидится.