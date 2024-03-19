Как долго в Украине еще будут снег и мороз

В части Украины снова ощутимо похолодало. Более того, кое-где даже выпал снег.

Так, 18 марта во Львове заснежило. Как долго еще будут морозы и снег в Украине, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Сколько еще будет снег и мороз в Украине

Игорь Кибальчич писал, что на этой неделе в большинстве областей пройдут дожди и мокрый снег. Местами также возможны туманы.

Период неустойчивой и влажной погоды ожидается из-за перемещения атмосферных фронтов на территорию Украины, а еще под влиянием высотного циклона.

Практически ежедневно будут наблюдаться дожди, в северных и западных областях временами мокрый снег. Температурный фон останется высоким, однако в начале недели незначительное похолодание охватит западные области страны,

– отмечал синоптик.

Заметим, Кибальчич подробно рассказал, какой будет погода в течение 18 – 24 марта. Так вот, по его прогнозу, во вторник пройдут осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега. На дорогах Запада местами гололедица.

Интересно, что мороз опять же ожидается только в западных областях. Так, ночью там от -4 до +1 градуса.

В среду осадки пройдут в центральных, западных и местами северных областях. Между тем на Юге и Востоке преимущественно сухо.

В Карпатах ожидается значительный снег и мокрый снег. В западных областях местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица,

– предупредил Кибальчич.

Добавил, что на Западе снова прохладнее всего. Так, ночью от -2 до +3 градусов.

Впрочем, уже с четверга морозы, по предварительному прогнозу синоптика, пока не ожидаются. Более того, на выходных ночью 1 – 7 тепла, днем 8 – 13. В воскресенье на Юге, Востоке и в центральной части местами даже до +17 градусов.

А мокрый снег еще кое-где может пройти 21 марта в южных и юго-восточных областях. Далее же в Украине ожидаются только дожди.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, с 21 марта в Украине уже без снега и мороза.

Ориентировочный прогноз погоды на 21 марта / Скриншот из Укргидрометцентра