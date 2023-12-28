Аномальная погода, – синоптик ответил, как долго еще будет тепло в Украине

В Украине наблюдается аномальная для декабря погода. Столбики термометров продолжают показывать плюсовую температуру.

Но как долго еще будет тепло, в эфире "Общественного радио" ответил директор Укргидрометцентра. Кстати, Николай Кульбида также рассказал, будет ли снег на Новый год, передает 24 Канал.

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Сколько еще будет тепло зимой

Метеоролог отметил, что погода в конце декабря аномальна. Ведь обычно в этот период на Севере Украины преобладают небольшие и умеренные морозы. Бывало достаточно много снега. В этом году, как видим, все наоборот.

Также директор Укргидрометцентра рассказал, что повышение температуры всегда определяется перемещением теплых воздушных масс, которые, как правило, приходят к нам либо из Средиземного моря через Балканы, либо из Атлантики через Европу, таким образом достигая территории Украины.

Кроме того, зимой обычно бывает мощный Сибирский антициклон. Он не допускает эти воздушные массы в Украину, кроме западных регионов.

Но в нынешний раз теплый воздух распространился на всю территорию Украины, и еще такая теплая погода будет достаточно долго удерживаться – и до Нового года и даже в начале Нового года,

– подытожил Николай Кульбида.

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Какая будет погода на Новый год

Эксперт также рассказал, ждать ли украинцам снегопада на Новый год 2024. Заметил, осадки будут, впрочем, небольшие.

"Сначала дождь, тогда дождь с мокрым снегом, и все это на фоне плюсовой температуры воздуха", – подчеркнул метеоролог.

Прогноз на ближайшие трое суток