Заинтересованы как можно быстрее закончить: почему Путину невыгодна длительная война
Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов считает, что Россия стремится как можно скорее закончить войну. Кремлю действительно не хочется воевать долго, ведь у страны-агрессора есть серьезные проблемы.
Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара. По его словам, Россия не заинтересована в затягивании войны.
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Ведь оккупанты в течение года полномасштабной войны не достигли особых успехов на фронте.
"Крепость Бахмут стоит и ни ГРУ, ни вагнеровцы, ни другие российские подразделения ничего не могут сделать", – отметил Хара.
У России нет чудо-оружия или "Рэмбо"
Эксперт Центра оборонных стратегий отметил, что, несмотря на все российские публикации о новых методах войны, Россия вернулась к старой тактике – забрасывать украинские позиции живой силой.
Пускай они хоть миллион под ружье поставят, но они не могут нормально их тренировать. Первоначально задачей российских сил было сдержать наступление украинских сил. А сейчас если и выжимают где-то (ВСУ – 24 Канал), то на какое-то минимальное расстояние. Но это точно не километры,
– подчеркнул дипломат.
По словам Хары, будь у России какое-то чудо-оружие или российские "Рэмбо", мы бы уже их увидели. А так защитники Украины в первые месяцы войны уничтожили все лучшее, что было у страны-агрессора – и оружие, и спецназовцев.
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Почему Путину невыгодно затягивать войну
Хара считает, что сейчас вряд ли России что-нибудь поможет переломить ситуацию в свою пользу. Для Украины же дальнейшая война – это больше уничтоженной инфраструктуры, потерь наших военных.
Несмотря на то, что захватчиков гибнет в разы больше, наши герои тоже гибнут. Ни мы, ни Россия не заинтересованы в продолжительной войне,
– подчеркнул дипломат.
По его словам, в Кремле не стремятся к затягиванию войны по 2 причинам.
- Продолжающаяся война все больше будет подрывать престиж российского диктатора Владимира Путина.
- Россия имеет ограниченные ресурсы и не может вести эффективных боевых действий в течение длительного периода.
Ядерные угрозы Кремля
Во время своего выступления 21 февраля Путин заявил, что Россия приостановила обязательство по Договору о стратегических наступательных вооружениях. По словам Хары, таким образом российский диктатор угрожает США ядерной "гонкой вооружений".
Я думаю, что это ограничится угрозами, потому что у России нет ни технологий, ни денег на это,
– отметил дипломат.
Он добавил, что Россия все равно будет притворяться Советским Союзом и создавать видимость производства какого-то оружия.
Россия хочет, но не может быстро закончить войну
Однако в общем, по мнению эксперта Центра оборонных стратегий, страна-агрессор не хочет, чтобы война затягивалась надолго.
Россияне действительно заинтересованы как можно быстрее закончить войну. Но им не удается, потому что они не могут добиться успеха,
– отметил Хара.
Чего ждать от России в ближайшее время: коротко
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что в России есть несколько людей, которые считают, что затягивание конфликта идет на руку России. Есть и такие, которые считают, что эта ситуация идет на пользу Украине.
- По словам Буданова, Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины под давлением украинской армии, внутрироссийских политических процессов и давлением дипломатии.
- Российские оккупанты продолжают пытаться вести наступление на Востоке Украины. Как сообщили в Генштабе ВСУ, стратегическая цель России – захватить в ближайшее время ключевые населенные пункты Донецкой области.