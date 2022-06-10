Долго не "парились": стела при въезде в Мариуполь кафиры сменили с помощью куска металла

Российские захватчики принялись деукраинизировать стелу на въезде в Мариуполь. Получилось, как ни странно, максимально немощно и ужасно.

Видео переработанной стелы опубликовал в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Важно Ближайшие 1 – 2 месяца будем наблюдать за очень интересными процессами, – советник мэра Мариуполя

Следует заметить, украинское и русское написание названия города отличается буквой "i", действующая надпись окрашена в цвета флага Украины. Ранее один из российских пропагандистов заявил, что надпись на украинском "будет исправлена на нормальное российское название".

Что ж, судя по результату, все, на что россияне были способны – это сварить из металла такую же букву "и", но без точки. Ее они разместили рядом со старухой "и" в названии города. Также захватчики повесили свой бело-сине-красный кусок. Интересно, что сама стела так и осталась разрисованной в желто-голубые цвета.

Оккупанты закончили редизайн въездной стелы с надписью Мариуполь со стороны Донецка. Как возможности – из дерьма и палок растянули и вонзили какую-то металлическую хрень, чтобы походило на российское "и". Ну, такое. Ожидаем. Какие дизайнеры, такая и стелла,

– прокомментировал Андрющенко.

Как теперь выглядит потолок на въезде в Мариуполь: смотрите видео

Люди голодают, пока кафиры деукраинизируют стелу "Мариуполь"

Горсовет отмечает, что пока агрессоры занимаются деукраинизацией потолка, люди в Мариуполе голодают, в городе до сих пор нет воды, света и газа.

"Город полностью разрушен и уже на грани эпидемии. "Русский мир" – он такой", – заключает законная власть Мариуполя.

В захваченных городах и селах кафиры сразу же снимают таблички с украинскими названиями и меняют их на русские. Еще даже мертвых из-под завалов не успели убрать, но таблички уже заменили.

Пока у мариупольцев нет, что есть и пить , кафиры живут на широкую ногу. Они поселились в местных пансионатах у моря. Россияне не оказывают жителям разбомбленного Мариуполя помощь.

Обещанные деньги россияне не выплачивают. Более того, иногда они даже бросают местных с оплатой едой.

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