Запад будет помогать Украине много лет, расчет России на "усталость" не сработает, – Сунак
Источник:Financial Times
Запад настроен на длительную поддержку Украины. Надежды России на то, что международные партнеры Киева "устанут" от войны – бесполезны.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Выступая на оборонной конференции в Лондоне, Сунак заявил, что российская стратегия "ожидания, чтобы на Западе устали, работать не будет".
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Сейчас мы ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения по безопасности мы можем заключить с Украиной.
– сказал британский премьер.
Ожидается, что члены НАТО обсудят форму этих соглашений на саммите в Вильнюсе в июле.
Сунак подчеркнул, что обещания Запада о долгосрочной поддержке направлены как на то, чтобы у Украины не было сомнений в своей способности защитить себя, так и на то, чтобы удержать Россию от продолжения войны.
"Правильный и единственный курс действий для России – пойти и остановить войну", – сказал Сунак.
Военная помощь Великобритании:
- Накануне Риши Сунак сообщил, что Великобритания будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую боевую авиационную способность.
- Министр Великобритании подчеркнул, что война против нашего государства входит в критическую стадию. Собственно, это толкает его страну в поддержку Украины до тех пор, пока мы будем нуждаться в этом.
- 11 мая министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес официально сообщил, что Украина получила дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.