В России усугубляется долговой кризис, затрагивающий не только предприятия, но и рядовых граждан. На фоне роста просроченных платежей власти предлагают россиянам сомнительный способ избавиться от финансовых обязательств.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Насколько серьезным стал долговой кризис в России?

По данным разведки, по состоянию на август 2026 года 28% заемщиков российских банков испытывали трудности с обслуживанием кредитов.

Из-за высокой стоимости кредитов за девять месяцев года 33 компании допустили технический дефолт, а 17 из них перешли к полноценному дефолту.

Растут и задолженности по зарплатам. В конце сентября их общая сумма достигла 2,539 миллиарда рублей. Более 56% этой задолженности возникло в течение 2026 года. Предприятия объясняют задержки отсутствием собственных средств.

В частности, угольная компания "Северный Кузбасс" задолжала 1408 работникам более 807 миллионов рублей. В то же время шахта "Спиридоновская" в Киселевске оказалась в ситуации, когда не может увеличить добычу без инвестиций, но и получить дополнительные средства от продажи угля не способна.

Проблемы коснулись и коммунальной сферы. Например, в Краснодарском крае дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций за газ выросла на 16%.

Как Кремль предлагает россиянам избавиться от долгов?

В СЗРУ отмечают, что российские власти ужесточают принудительное взыскание задолженности. С октября 2026 года процедуру взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги перевели в режим так называемого "цифрового ускорения".

Судебные приставы арестовывают имущество и зарплаты должников, а также изымают автомобили. В частности, во время одного из рейдов в Калининградской области общая задолженность пяти автовладельцев превысила 4,5 миллиона рублей.

В то же время, по данным украинской разведки, россиянам предлагают возможность частичного списания долгов при условии заключения контракта с армией как минимум на год.

Полное списание кредитных обязательств без ограничения суммы предусмотрено только в случае гибели военнослужащего, смерти от ранений или получения инвалидности I группы.

Таким образом, как отмечают в СЗРУ, Кремль фактически использует финансовые трудности населения для привлечения людей к войне против Украины.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки собственных средств у компаний в России стремительно увеличились задолженности по зарплате, увеличившись почти на 19% всего за один месяц.