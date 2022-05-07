Долгожданный поезд: в Ирпене возобновили железнодорожный мост, разрушенный во время боев

В Ирпене восстановили мост, разрушенный во время боев с русскими оккупантами. Через него уже отправился первый поезд.

Событие произошло 7 мая. Об этом сообщил мэр города и опубликовал соответствующие видео.

Обратите внимание Укравтодор сократит сроки на проектирование дорог и искусственных сооружений

Сегодня впервые через несколько недель на ирпинский железнодорожный вокзал прибыла электричка. Благодарю руководство и коллектив Укрзализныци, Министра инфраструктуры, руководителя ОП и нашего Президента за содействие в быстром восстановлении нашего легендарного моста,

– написал мэр Ирпеня.

Мост соединяет путь Ирпеня с Киевом. Маркушин рассказывает, что одну часть удалось восстановить полностью. Вторую – будут строить фактически с нуля, потому что была очень сильно повреждена.

Как впервые через мост после восстановления ехал поезд: видео

Что говорят в Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказывает, что мост удалось отстроить менее чем за месяц.



"Этот мост был разрушен во время боевых действий в Киевской области. Несколько пустых пассажирских вагонов, которые ехали тогда эвакуировать жителей, сошли с рельсов. Сегодня вместе с Руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, главой партии "Слуга Народа" Еленой Шуляк имели возможность протестировать восстановленный маршрут, – написал Кубраков.

Александр Кубраков в Ирпене / Фото Мининфраструктуры

Мост восстанавливали железнодорожники Львовского мостостроительного отряда и специалисты Государственной спецслужбы транспорта. По словам министра, его отстраивали круглосуточно.

Реакция на событие Кирилла Тимошенко

Открытие обновленного моста прокомментировал также заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. Он отметил, что это важное событие для украинцев и одна из первых задач во время военного положения.

В условиях войны восстановление сообщения между городами – это стратегическая задача номер один,

– написал Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП говорит, что дальше больше. Предстоит работа над открытием железнодорожного сообщения с Бучей, Ворзелем, Бородянкой и другими населенными пунктами Киевщины. Он добавил, что по новому маршруту будут курсировать поезда Kyiv City Express.

Восстановленный мост в Ирпене / Фото Кирилла Тимошенко и Мининфраструктуры

Когда можно возвращаться в Ирпень

ВСУ освободили Ирпень в конце марта. Уже через месяц в город вернулось около 15 тысяч его жителей.

Мэр Александр Маркушин подчеркнул, что спешить не стоит. Ведь нужно сделать еще много работы, чтобы жителям города было комфортно и безопасно.

Для начала следует восстановить свет, позаботиться о водоснабжении и водоотводе. Для этого понадобится несколько недель. Магазины в Ирпене в это время начнут открываться 7 – 8 мая.

В городе все еще не безопасно. Ведь территорию полностью не разминировали.

Обратите внимание – Новые колоссальные потери врага по состоянию на 7 мая: видео