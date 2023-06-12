На самом деле на Западе сомневались в правдивости. Они хотели расследования и реальных фактов – сейчас они получили их. Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк.

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Путин должен получить самый строгий приговор

Как отметил политолог, то, что Джастин Трюдо приехал в Киев, выступал и говорил о том, что россияне виноваты, это террористический акт – яркое подтверждение, что мир получил доказательства. Видим, что западная пресса все больше об этом утверждает. Но сначала мир не понимал, и мы не до конца правильно отобщались.

Но когда все увидели масштабы трагедии, российские злые намерения, мотивы и доказательства, спутниковые снимки, они стали крепче поддерживать Украину, дожимать Россию. В то же время этого мало, ведь речь идет о массовом поражении людей.

Николай Давыдюк политолог Саддаму Хусейну мировые элиты сказали, что его повесят. Это то, что должен услышать Владимир Путин после Каховской ГЭС – его жизнь завершится виселицей. Должен быть не просто ордер за похищение детей, уже сегодня ему следует сказать, что он будет отправлен на смертный приговор.

Оружие массового поражения, техногенная катастрофа, экоцид – это те вещи, за которые предусмотрено строжайшее наказание. Раньше была надежда на честный суд в Гааге. Впрочем, уже вопрос не о суде, а о смертном приговоре.

Мир должен мобилизоваться и активнее говорить об ужасном преступлении России. Пока мы не видим реальной реакции демократического мира, она слишком слаба. Но украинское лидерство драйвит это.

Худшие кадры нас ждут впереди. Когда вода отойдет, мы увидим количество трупов людей и животных в домах, которых не успевших эвакуировать. Военные говорят, что Олешки будут в разы хуже Бородянки или Бучи. Это будет та история, которую мир должен увидеть,

– констатировал Николай Давидюк.

Мировые лидеры боятся отправлять своих специалистов. Россия обстреливает спасательные миссии, чтобы иностранные не уезжали. Дело в том, что потом другим государствам придется вводить свои войска из-за гибели граждан в Херсонской области.

Конечно, Россия должна быть привлечена к ответственности за совершенные преступления. Это наша цель, наша миссия и мы это сделаем. Давидюк отмечает: у нас просто нет иного выбора.

Так же и у британцев не было другого выбора, чем разделить Германию и сделать так, чтобы ее руководство было расстреляно или село на скамью подсудимых. Если мы не сделаем это, они сделают это с нами. Только россияне не ждут суда, они стреляют в спину. Бьют ножами и заточками, это же подлая нация,

– отметил политолог.

Да, Каховскую ГЭС миновали российские солдаты, но приказ отдавал Путин, поэтому он несет ответственность. Без него такие вещи не совершаются. Он тот, кто приводит к оккупации, дает задачу демонтировать цели территории, натравливать туда голод.

"Извините, Херсонщина без воды – это пустыня. Он хочет сделать там буферные зоны", – подчеркнул политолог.

С Западом нужно работать

По мнению Давидюка, мы приведем к тому, что Путин будет наказан. Сомнений в этом нет. Но надо понимать, что с Западом нужно больше общаться, больше показывать, больше рассказывать. К сожалению, у них зарождаются эти сомнения.

Это говорит о том, что они инфицированы российской пропагандой, их нужно больше сюда привозить. Они полагают, что раз в год приезжать на экскурсию достаточно. Недостаточно. Надо приезжать чаще – как ездил Борис Джонсон, как ездит Урсула фон дер Ляйен,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Политолог считает, что миру лидерам следует приезжать в Украину с рабочими визитами. К примеру, проводить здесь саммит НАТО, саммит ЕС. Не в Литве, не в Молдове, где тихо и спокойно.

"Приезжайте к нам, мы вам все покажем, и вы будете понимать реальную картинку мира, а не ту, которую вы видите на российских каналах или от так называемого журналиста Такера Карлсона или из твитов Илона Маска, которые сели на кремлевские деньги и пляшут под кремлевскую дудку. Поэтому нужно агитировать и сюда затягивать", – резюмировал Николай Давидюк.

Россиянам никто не поверит