Должен быть последний айфон, – Цимбалюк пошутил про смартфоны для вакцинированных пенсионеров
Владимир Зеленский анонсировал программу, согласно которой люди старше 60 лет получат смартфон для пользования Дии. Такая инициатива является позитивным шагом.
Неплохой идеей было бы раздавать iPhone. На эту тему в эфире 24 канала пошутил единственный украинский журналист, аккредитованный в России, Роман Цимбалюк.
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"Мне очень понравилась идея раздавать "еСмартфоны". По моему мнению, этот смартфон должен быть последней моделью iPhone", – сказал с юмором журналист.
Конец эпохи бедности и партнеры Apple
Он пояснил, что это будет показывать, будто действительно "эпоха бедности закончилась".
Лично я поеду к родителям, поменяюсь с папой. Себе заберу последний iPhone, ему отдам тоже почти новый (телефон – 24 канал),
– пошутил Цимбалюк.
Кроме этого, это будет гигантская оптовая закупка телефонов. Поэтому Украина получит скидку и станет суперпартнером компании Apple.
"Плюсов очень много. К каждой бабушке приедут внуки, посмотреть, все ли хорошо с телефоном. Семьи воссоединятся. Эта тема даст не только политические дивиденды, но и гораздо шире", – в шутку отметил журналист. Однако Цимбалюк действительно считает раздачу смартфонов-позитивной идеей.
Полная трансляция Романа Цимбалюка: смотрите видео
Идея с выборами в смартфоне требует подготовки
Журналист высказался и относительно проведения выборов в смартфоне. Он не думает, что это можно воплотить сейчас, однако понемногу стоит делать какие-то шаги.
"Я не отказываюсь от этой идеи, а говорю, что она нуждается в подготовке общества", – отметил Цимбалюк.
Надо начать с выборов ректора или главного врача
Нужно, как он отметил, начать, например, с выборов ректора в электронном виде. Чтобы студенты, которые там учатся, имели возможность голосовать.
"Или же (начать – 24 канал) с выборов главного врача медицинских центров по этой технологии, чтобы все к ней привыкали" – добавил он.
Что известно об онлайн-выборах
В конце ноября 2021 года Владимир Зеленский заявил, что онлайн-выборы могут проходить параллельно с обычным голосованием. Для этого офис Президента сотрудничает с Microsoft и Apple. В Минцифры сообщили, что соответствующий вопрос должны решать Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада. Однако глава ведомства Михаил Федоров подчеркнул, что министерство готово помогать технически.
Смартфоны для пенсионеров: что известно
- Во время презентации новых услуг в Дии, президент Украины рассказал о программе "еСмартфон".
- Согласно с ней, все украинцы, которые старше 60 лет, получат от государства бесплатный, качественный, быстрый смартфон и льготный тариф.
- Анонсируя новую услугу, Зеленский подчеркнул, что преимущества цифрового государства должны быть доступны всем.
- Когда именно запустят программу, а также о каких именно смартфонах говорится, пока неизвестно.