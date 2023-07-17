Должен ли кто-то и что-то Украине

Целую неделю украинское информпространство было наполнено оскорблением и праведным гневом. Направлена обида на друзей. Радует она врагов.

За ценности Запада мы воюем для себя

Причем обида на коллективный Запад, который нам должен, но не делает того, что хотят украинцы, идет очень часто даже не от будущих евроскептиков, которые будут саботировать нашу интеграцию в ЕС, и не от агентов Москвы, а от лидеров общественного мнения, которые всегда считались ориентированными на цивилизованный мир.

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Этому аплодируют в Москве. Удивленно смотрят на это в Лондоне и Вашингтоне, хоть там сохраняют взвешенность и дипломатичность в публичной плоскости. Ибо ведут себя как взрослые.

Должен ли кто-то Украине? Нет. Должна ли Украина быть благодарна? Да, конечно. Мы на 90% сейчас воюем западным оружием. Экономически выживаем благодаря западной финансовой помощи. Трудно представить, где бы сейчас проходила линия фронта без поддержки Запада, какой бы уровень нищеты был в украинского населения, каков бы был курс гривны.

Мы бы не спорили, дойдет ли когда-нибудь гривна до 40, а скорее стояли бы в очереди в обменник, чтобы купить хоть какой-то помятый доллар за 400. Это надо признавать.

Запад, коллективный Запад, делает это по своей доброй воле. Мы можем сколь угодно рассказывать в Лондоне и Брюсселе, что мы воюем за западные ценности, и это будет правда.

Однако чувствовал бы Запад физическую угрозу Путина? Вряд ли. Мы воюем за западные ценности в Украине для себя. Чтобы не пустить сюда "русский мир", а не чтобы он не дошел до Парижа. Поэтому мы решаем собственную проблему, а не помогаем Западу. Запад помогает, испытывая симпатию к нам.

Да, именно украинцы гибнут и страдают от этой войны. Но ведь Путин и напал на украинцев! Путин напал на Украину и поэтому его нападение это наша проблема. Не проблема французов или британцев.

Почему Путин не напал бы на страны Балтии

Мы можем сколько угодно говорить, что после Украины Путин пошел бы на страны Балтии, и это звучит ярко. Однако не следует становиться жертвами собственной пропаганды. Путин нападает на слабых. Он видел Украину слабой. Он вряд ли бы решился напасть на НАТО. Путин хотел восстановить империю и для этого ему требовалась Украина.

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Составляла ли бы потом эта империя угрозу Польше и Германии – уже другой вопрос с совершенно неочевидным ответом. Это очень гипотетическая беседа, которая вряд ли может привести к принятию в настоящем значимых решений.

Запад нам ничего не должен. Даже после Будапештского меморандума, который почему-то продолжают вспоминать. Хотя юридически это совершенно ничтожный документ. Нравственно вряд ли на Западе кто-то чувствует вину за то, что забрал ядерное оружие у страны, где царит хаос и не может себе этого финансово позволить. Это как убрать пистолет из комнаты, где сидят маленькие дети. Даже если за 10 лет туда придет преступник, вы не будете винить себя, что тогда не оставили оружие детям.

Украинцы требуют большего

Запад помогает Украине и украинцам по своей доброй воле. Гораздо больше, чем помогает другим странам. Украинские беженцы вряд ли чувствуют себя в Европе так, как те же сирийцы. Пока сирийцы или африканцы живут в лагерях, в которые даже заходить страшно, украинцам отдают 5-звездочные отели в Ирландии и принимают в домах, как дальних родственников по всей Великобритании. Это нужно воспринимать как должное?

Похоже, такой уровень помощи мы стали воспринимать как должное. Воспринимать как должное финансирование, оружие, приглашение в ЕС. Все то, что Запад делает по доброй воле, увидев в нас своих, а не по какому-то расчету. Только переориентация ЕС с российского газа обошлась ему в 700 миллиардов долларов. И очень мало именно экономических причин было это делать.

Да, мы становимся полигоном для западного оружия. Но для нас это счастье. Потому что альтернатива – отсутствие оружия. Мы можем позволить себе тягаться на истощение с Россией только потому, что за нами стоит коллективный Запад, экономика которого в 10 раз мощнее российской. Именно поэтому жалуются и ноют русские генералы.

Мы воспринимаем как данность помощь и начинаем требовать еще большего. Как будто нам все виноваты. Мы хотим, чтобы американцы рискнули и пошли на эскалацию в Россию, рискнув втянуть мир в ядерную войну. Да, эта вероятность не будет 100%, но даже 10% вероятности делает этот шаг неприемлемым. Однако мы громко требуем, апеллируя к нашим проблемам, которые почему-то просто обязаны решать американцы.

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Это для Украины уровень 10% вероятности ядерной угрозы не страшен, потому что у нас и так война. Однако такой войны нет в Миссури или Калифорнии, в Бостоне или Майами. Так с какого испуга они должны ставить свою жизнь под угрозу? Из солидарности с нами? Ибо что-то должны украинцам? Американцы могут сочувствовать судьбам украинского ребенка, живущего в войне, но это не означает, что они должны рискнуть жизнью собственных детей. Очень странно ждать от них таких шагов.

Как не стать жертвами собственной пропаганды

Вся помощь Запада идет от доброй воли, которой могло и не быть. Да, при адвокации на Западе мы должны говорить, что это очень выгодная инвестиция. Что тратя мизер, США нашими руками прибивают Россию и отбивают желание Китая нападать на Тайвань.

Однако любая инвестиция это о соотношении риска и доходности. Пока риски для Штатов минимальны, мизерны, эта инвестиция кажется привлекательной. Но не требуйте тогда поднимать риски, потому что инвестиция станет очень интересной и не оправданной. Это подрывает такие замечательные наши аргументы. Разрушает логику.

Не путаем причины и последствия. Запад решил поддержать Украину и это ударило по России. Однако это не Запад решил ударить по России и потому спровоцировал Путина на нападение, чтобы из-за поддержки Украины ослаблять Москву. Не путайте. Первый тезис – это реальность. А второй – это теория заговора с российской пропаганды.

Мы должны пропагандировать на Западе поддержку Украины, однако не имеем права сами становиться жертвами пропаганды. Чтобы не повторить путь Путина, который так часто повторял, что Украины нет и она слаба, что сам в это поверил.

Для Запада поддержка Украины – это добрая воля и проявление солидарности. Проявление тех же ценностей, за которые мы и воюем. Для Украины эта поддержка – это вопрос выживания.

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Нам точно никто ничего не должен. Если кто-то по доброй воле помогает тебе, то самое худшее – садиться ему на голову и воспринимать помощь как данность. Нам повезло, что западные ценности оказались не пустым звуком.

Когда мы просим помощь на Западе, мы должны апеллировать к общим ценностям. Это должно стать доводом. Для помощи. Но это не может быть аргументом для наших оскорблений. Образ ребенка, который очень чего-то хочет и требует, думая, что именно он и его интересы являются центром вселенной. Но ведь мы взрослые и должны знать, что это не правда.