Должен мне деньги, – Цимбалюк о нардепе от ОПЗЖ Волошине, попавшем под санкции США
Источник:24 канал
США ввели санкции против четырех человек, среди которых – нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин. Оказалось, что он до сих пор не отдал долг журналисту Роману Цимбалюку.
Деньги народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" должен журналисту уже 6 лет. Об этом Роман Цимбалюк рассказал в эфире 24 канала.
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"США расширили санкционный список – 4 человека (попали под ограничения – 24 канал). С двумя из этой группы людей я сидел за одним столом, у одного был дома и один из них до сих пор должен мне деньги", – сказал Цимбалюк.
Волошин просил купить билеты в театр
Роман Цимбалюк напомнил, что Олег Волошин работал пресс-атташе посольства Украины в Москве. Позже он стал депутатом от ОПЗЖ. Стал фактически пиарщиком Виктора Медведчука, проводил различные спецоперации для Кремля.
Я остановился на Олеге Волошине, потому что он мне должен деньги уже не первый год – 6 лет. Сумма – 2300 гривен.
"Когда он прилетел в Москву (уже была война) в театр – и попросил меня купить билеты. Я человек безотказный и тогда у нас были совсем другие отношения. Я билеты купил, а он деньги не отдал. И заблокировал меня нехороший человек в фейсбуке", – рассказал Роман Цимбалюк.
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Расширение санкций США: кратко
- Минфин США ввел санкции против лиц, участвовавших в "контролируемой правительством России деятельности" по дестабилизации ситуации в Украине. Соответствующие лица, согласно информации министерства, действуют по указанию ФСБ.
- В частности, под ограничения попали пророссийские депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак и Олег Волошин.
- Также под санкциями Соединенных Штатов оказались бывшие народные депутаты от "Партии регионов" Владимир Олейник и Владимир Сивкович.