Должен пойти бум, – командующий теробороны анонсировал масштабное вступление

Большинство украинцев хотят вступить в ряды территориальной обороны. Однако темпы не очень удовлетворительные, но это не значит, что люди не хотят этого делать.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Галушкин. По его словам, большинство украинцев все же хотят стать добровольцами.

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Галушкин: есть определенный бюрократический процесс

Галушкин отметил, что по состоянию на сейчас есть очень много непонятных вопросов. Силы территориальной обороны ВСУ пытаются коммуницировать максимально, насколько это возможно.

Есть определенный бюрократический процесс. Сделали много для упрощения этих процедур. В течение конца февраля и марта (2022 года – 24 канал) должен пойти бум, если люди поймут, что происходит,

– подчеркнул он.

Также командующий Сил тероборони отметил, что его команда пытается сопровождать добровольцев, чтобы на первых этапах они не потерялись и не разочаровались.

Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны ВСУ 1 января 2022 года.

"Стараемся разъяснять, что такое добровольческие формирования, резерв теробороны, каким образом будем выполнять эти задачи, в какое время завершат кризисное планирование", – пояснил Галушкина.

Полное интервью с Юрием Галушкиным: смотрите видео

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