Должен решать референдум, – ответил Данилову в отношении жесткой президентской республики

Алексей Данилов считает, что в Украине необходима жесткая президентская республика. В ответ Давид Арахамия заявил, что такие вопросы нужно решать на референдуме.

В то же время глава фракции "Слуга народа" отметил, что, по его мнению, слова секретаря СНБО являются личной позицией и "не имеют никакой кампании". Об этом нардеп сообщил в эфире одного украинских телеканалов.

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Давид Арахамия подчеркнул, что вопросы формы государственного правления должны решаться исключительно на всенародном референдуме.

Если в обществе есть такая потребность – это можно решать путем референдума. Но насколько мне известно, даже дискуссии и потребности такой в обществе нет,

– добавил парламентарий.

Президентская республика – это

Форма государственного правления, при которой государственная власть осуществляется путем предоставления президенту широкого круга полномочий, в частности предусматривает соединение в руках президента полномочий главы государства и главы правительства.



Термин "президентская республика" говорит сам за себя: глава государства играет в республике главную роль. Кроме этого, его называют сильным президентом.

Президент Владимир Зеленский 24 июня 2021 года заявил, что в Украине де-юре парламентско-президентская форма правления, но де-факто – президентско-парламентская.