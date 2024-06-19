Должен выжить, но состояние очень тяжелое, – Садовой о пострадавшем мужчине из-за удара россиян

Россия атаковала Львов "Шахедами" в ночь на 19 июня. В результате атаки есть пострадавший и разрушения инфраструктуры.

Известно, что один человек попал в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, но он должен выжить.

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Что известно о пострадавших в результате ночной атаки на Львов

Городской председатель Львова Андрей Садовой сообщил, что в результате вражеской атаки на Львов пострадал местный житель. Его с осколочным ранением и переломами доставили в одну из больниц города.

Говорил с главным врачом, угрозы жизни нет, должен выжить, но состояние очень тяжелое,

– сообщил он.

Также он рассказал, что в результате атаки "Шахедов" пострадали 15 частных домов, еще в нескольких зданиях повылетали окна. В частности, городской голова пообещал помочь как жителям, так и бизнесу.

К слову, в результате ночной атаки пострадал Научно-исследовательский институт во Львове. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в результате падения обломков БпЛА разрушена крыша, стены и перекрытия 2 этажа здания.