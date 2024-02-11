Главное – не стоять в стороне: в "Азове" ответили, нужна ли принудительная мобилизация

Военные продолжают говорить, что на фронте не хватает людей. В "Азове" рассказали, что многие мужчины избегают мобилизации из-за нехватки информации.

В обществе сложилось ложное представление о службе в армии, считает боец “Азова” с позывным “Банкай”.

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Можно быть полезным в своей сфере

По его словам, много гражданских думают, что их сразу бросят в штурм, или заставят сидеть в окопах. Это все происходит из-за нехватки информации. Люди не понимают, что армия – это единый сплошной механизм, который должен работать слаженно.

Нет такого, что ты выделяешь какое-то отдельное подразделение – чисто пехота очень важна или артиллерия сугубо важна. Нет, это сплошной организм,

– уверяет "Банкай".

Это означает, что люди могут вполне использовать свою гражданскую профессию в пользу армии. В армию можно прийти на такую профессию, как слесарь, токарь, водитель, оператор БПЛА, дизайнер, айтишник, бухгалтер и тому подобное.

Все должны осознавать, что за каждым бойцом стоит еще 5 – 6 мужчин, которые начисляют ему зарплату, которые кормят его, которые привозят топливо, которые ремонтируют его технику.

Военный добавляет, что он ни в коем случае не умаляет чьих-то заслуг и чувствует большое уважение и почтение к тем ребятам, которые ходят в штурмы и сидят в окопах. Впрочем, каждый боец в его роте понимает, что сержант по материальному обеспечению – тоже важен, потому что привозит еду.

Главное – не оставаться в стороне

"Банкай" заявил, что надо популяризировать армию. Нужно доказывать людям, что они могут присоединиться к армии и быть полезными в своей сфере.

Приди и не оставайся в стороне от всех событий. Приходи не на штурмовика, пехоту или разведку. Приди в ряды ВСУ и Нацгвардии, как специалист своей сферы. Ты будешь полезным. Ты будешь частью этого,

– подчеркнул воин "Азова".

Военнослужащий добавил, что он против принудительной мобилизации. Люди должны стать более ответственными. Впрочем, если будет какая-то критическая ситуация, тогда принудительная мобилизация нужна.

С людьми надо говорить

Ранее в интервью журналистам офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко повторил подобное мнение. Он заявил, что мужчины уклоняются от мобилизации, потому что не знают, что их ждет после получения боевой повестки. Это происходит из-за нехватки коммуникации между обществом и военной властью. Люди должны знать, что их не бросят неподготовленными в окопы.

Кроме того, по мнению Андрющенко, важно, чтобы каждый мобилизованный мог найти свою нишу в армии, там, где он мог быть наиболее полезным и эффективным. Для этого надо учесть его навыки, умения и пожелания и только потом предоставить ему квалифицированную военную профессию.