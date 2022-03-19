Как должна выглядеть вражеская техника: фото с доблестной Сумщины

Орки продолжают оставлять после себя горы лома, которые недавно были вражеской техникой. Одна из таких сейчас располагается под Сумами.

Соответствующую информацию обнародовал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий 18 марта. Он отметил, что именно так должна выглядеть техника оккупантов.

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Сообщается, что колонну вражеской техники разбила 93 бригада Вооруженных Сил Украины. Теперь весь транспорт врага сожжен, а наши войска продолжают убивать врагов в направлении Тростянца.

Как должна выглядеть техника врага / фото Дмитрий Живицкий

Напомним, что захватнические российские войска совершили очередной артиллерийский обстрел по Сумам. Инцидент произошел 18 марта. В результате атаки загорелся склад с лаками и красками.

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