В Украине насчитали 1,7 миллиона должников

В реестре должников сейчас – более 1,7 миллиона украинцев. 92% исполнительных производств – взыскание с физических лиц, еще 8% – с юридических.

Реестр должников опубликовал Минюст, сообщает "Опендатабот".

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Чаще всего попадают в реестр потому что:

проиграли суд и не выполнили решение суда;

не оплатили админштраф (например, за нарушение правил дорожного движения);

не оплатили вовремя коммунальные услуги;

не выплачивают алименты;

не выплатили вовремя кредит – банк взимает задолженность через нотариус.

Юрист "Опендатабот" Никита Подгайный пояснил, что должникам из реестра могут отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг.

Кроме того, это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу.

Заметим, что после решения суда, у тех, кто систематически не оплачивает счета за коммунальные услуги, смогут арестовать имущество и ограничить выезд за границу. Больше – здесь.

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