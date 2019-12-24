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      В Украине насчитали 1,7 миллиона должников

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      В Украине более 1,7 миллиона должников / glavcom.ua

      В реестре должников сейчас – более 1,7 миллиона украинцев. 92% исполнительных производств – взыскание с физических лиц, еще 8% – с юридических.

      Реестр должников опубликовал Минюст, сообщает "Опендатабот".

      Между тем: В Николаеве списки должников за тепло "вывесили" на билборды

      Чаще всего попадают в реестр потому что:

      • проиграли суд и не выполнили решение суда;
      • не оплатили админштраф (например, за нарушение правил дорожного движения);
      • не оплатили вовремя коммунальные услуги;
      • не выплачивают алименты;
      • не выплатили вовремя кредит – банк взимает задолженность через нотариус.

      Юрист "Опендатабот" Никита Подгайный пояснил, что должникам из реестра могут отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг.

      Кроме того, это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу.

      Заметим, что после решения суда, у тех, кто систематически не оплачивает счета за коммунальные услуги, смогут арестовать имущество и ограничить выезд за границу. Больше – здесь.

       

      борги за компослуги пеня за комуналкуКак растет пеня за несвоевременную уплату за коммунальные / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Коммунальные услуги Деньги Министерство юстиции
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